A repugnante tradição da realeza britânica que o príncipe Harry não continuará com seus filhos

Nos círculos da realeza britânica, sempre existiram uma série de tradições arraigadas que foram transmitidas de geração em geração. No entanto, o príncipe Harry, conhecido por desafiar as normas estabelecidas, decidiu acabar com uma prática que considera desagradável e que não deseja incorporar na educação de seus filhos.

Conforme exposto pelo próprio filho da princesa Diana e do rei Charles em sua biografia, intitulada ‘Spare’, citada em Vanidades, onde revisou os momentos mais importantes de sua vida, e chamou a atenção de todos com uma informação que muitos consideraram “repugnante” e “traumática”.

Tanto Harry quanto Meghan Markle dão aos filhos uma educação mais moderna (Chris Hyde/Getty Images)

A tradição da realeza britânica que Harry não planeja seguir com seus filhos

Durante seus anos na Família Real Britânica, o príncipe Harry se destacou por sua personalidade rebelde e espírito independente, afastando-se às vezes das tradições convencionais.

Recentemente foi revelado que ele tem a firme convicção de não continuar com uma tradição específica que envolve uma cerimônia desagradável realizada no Castelo de Balmoral, residência durante suas férias na Escócia.

Tanto o Príncipe William quanto Harry tiveram que passar por este ritual familiar em Balmoral (Yui Mok) (WPA Pool/Getty Images)

Segundo o próprio duque de Sussex em seu livro, aos 15 anos, ele participou da caça de seu primeiro veado na propriedade escocesa. Depois de perseguir e matar o animal, ele foi submetido ao que é conhecido como ‘sangria’, uma cerimônia em que é exigido que ele esfregue o sangue do veado abatido em seu rosto.

De acordo com o relatado, o seu guia Sandy obrigou-o a colocar a cabeça dentro do corpo sem vida do veado e descreveu o desagradável cheiro do animal morto, chegando até a causar-lhe náuseas.

Além disso, pediram ao príncipe Harry que deixasse o sangue do veado secar em seu rosto, enquanto lhe explicavam que essa prática simbolizava ser “bondoso com a natureza”. No entanto, ele não planeja perpetuá-la, ‘salvando’ Archie e a princesa Lilibet dela, frutos de seu casamento com Meghan Markle.