Queen of the Stone Age cancela shows de 2024 aumentando preocupações com saúde de Josh Homme

Josh Homme, do Queen of the Stone Age, sofre de câncer desde 2022

Muita preocupação no cenário musical de rock dos Estados Unidos, com o anúncio neste fim de semana do cancelamento de todos os shows restantes de 2024 do Queen of the Stone Age, devido a graves problemas de saúde de seu cantor, guitarrista e fundador, Josh Homme.

ANÚNCIO

O grupo estava desenvolvendo sua turnê ‘The End Is Nero’, que fazia parte de seu último álbum de estúdio gravado em 2023, ‘In Times New Roman...’.

“QOTSA lamenta anunciar o cancelamento e/ou adiamento de todos os concertos restantes de 2024. Josh não teve outra escolha senão priorizar sua saúde e receber atenção médica essencial pelo restante do ano. Esperamos vê-los todos novamente em 2025”, explicou o comunicado divulgado através das redes sociais.

Especificamente, serão seis concertos em diferentes locais dos Estados Unidos que infelizmente não poderão ser realizados. Além disso, o cancelamento também afetará a América Latina, especificamente o Corona Festival do México, que ocorrerá em meados de novembro deste ano. O último concerto do Queens of the Stone Age aconteceu em 6 de julho em Milão, Itália.

Preocupação com Josh Homme

Em 2022, Homme revelou que foi diagnosticado com câncer, no entanto, até o momento não foi especificado o tipo de tumor e o grau de gravidade. Durante este tempo, o cantor passou por diferentes cirurgias, a mais recente em julho deste ano, conforme informado pela banda quando cancelaram vários concertos europeus: "O QOTSA lamenta anunciar que Josh Homme deve retornar imediatamente aos Estados Unidos para uma cirurgia de emergência. Foi feito todo o possível para continuar e tocar para vocês, mas não é mais uma opção prosseguir".