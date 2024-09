Os 3 anéis que Ben Affleck deu de presente para JLo: quanto valem

Embora o relacionamento tenha começado no início dos anos 2000, houve ciclos de compromisso e separação que culminaram em um reencontro inesperado em 2021.

Após quase duas décadas, o casal decidiu dar uma segunda chance ao seu amor, o que emocionou seus seguidores. Infelizmente, essa história de amor não teve um final feliz e, após um curto período de casamento, Jennifer entrou com o pedido de divórcio em 20 de agosto de 2024.

Ao longo do relacionamento, Ben Affleck presenteou JLo com três anéis, cada um com características únicas e valiosas que refletem a intensidade de seus sentimentos.

O primeiro anel, entregue em 2002, é uma impressionante criação da famosa joalheria Harry Winston. Com um custo estimado de 2,5 milhões de dólares, destaca-se pelo seu diamante rosa de seis quilates, que é cortado em forma quadrada e rodeado por dois diamantes que o seguram de cada lado.

Com o passar do tempo, os planos de casamento que tinham para 2003 desapareceram, levando à separação em 2004. Apesar de deixar o relacionamento para trás, a atriz guardou o primeiro anel como uma lembrança do que poderia ter sido.

Depois de se reencontrarem em 2022, o protagonista do Batman a surpreendeu com um segundo anel de noivado, o que aumentou ainda mais as expectativas.

Esta jóia, desenhada por Ilan Portugali, Tamara Rahaminov e Nicol Goldfiner, apresenta um raro diamante verde de 8,5 quilates em corte esmeralda, engastado em um aro de platina e flanqueado por dois diamantes brancos de cada lado. O preço desta peça é difícil de calcular, mas estima-se que ronde os 5 milhões de dólares devido à sua exclusividade e design único.

O terceiro anel, que JLo recebeu como um lembrete do compromisso renovado, escondia uma mensagem especial: “Não irei a lugar nenhum”, uma frase que Ben costumava usar no início de seu relacionamento e que também teria um alto preço. No entanto, agora tudo ficou no passado.