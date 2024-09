Jennifer Lopez volta a ser somente Lopez

Jennifer Lopez está novamente solteira após comparecer aos Tribunais de Los Angeles para solicitar o divórcio de Ben Affleck, após vários meses de especulações sobre a crise matrimonial que enfrentavam. A cantora decidiu encerrar o ciclo Bennifer, após uma reconciliação que havia causado grande surpresa no mundo do espetáculo.

Foram 20 anos que JLo e Ben passaram separados depois de terem ficado noivos em 2004, então retomar seu relacionamento aos 50 anos foi considerado ‘para toda a vida’, no entanto, o casal não durou mais de dois anos de casamento.

A Diva do Bronx encarregou-se de oficializar a sua separação no dia em que supostamente deveriam celebrar o seu segundo aniversário de casamento, mas também de ferir o ego do seu ex-marido com uma decisão radical.

Jennifer Lopez e o novo golpe em Ben Affleck

Ao longo de seu relacionamento, Jennifer Lopez deixou claro o quanto estava apaixonada por Ben Affleck, apesar dos gestos de desprezo e amargura que ele demonstrava em cada uma de suas aparições juntos. O que poucos sabiam era que a cantora havia decidido legalmente remover seu sobrenome para usar o de Affleck, uma situação da qual ela estaria arrependida.

E uma das solicitações que Jennifer fez ao tribunal foi o desejo de remover o sobrenome de seu ex, então ela deseja mudar de Jennifer Lynn Affleck para novamente Jennifer Lynn Lopez, como era conhecida no início de sua carreira.

Levar o sobrenome do marido tinha sido para ela um gesto de amor e romantismo, por isso em 2022 ela falou durante uma entrevista com a revista Vogue sobre as críticas que havia recebido por esse detalhe, mas ela decidiu ser firme.

"As pessoas continuarão me chamando de Jennifer Lopez. Mas meu nome legal será Senhora Affleck porque estamos unidos... Somos marido e mulher. Estou orgulhosa disso. Acho que não há problema", disse a cantora na época. "Mas se você quer saber como me sinto, Apenas acho que [adotar o sobrenome] é romanticamente agradável. Para mim, é tradição e romantismo, e acho que sou esse tipo de garota", afirmou.

A verdade é que agora ela deseja se afastar completamente do sobrenome Affleck, após finalizar seu divórcio por ‘diferenças irreconciliáveis’, mantendo assim em segredo os detalhes da polêmica ruptura que havia sido alertada por muitos desde o início.

Vamos lembrar que houve muitas piadas e memes que protagonizaram o Bennifer em cada uma de suas aparições em eventos, diante do desinteresse e desânimo refletido por Ben, que até chegou a algumas brigas, de acordo com seus gestos.