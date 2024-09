Gwyneth Paltrow voltará ao cinema: conheça os detalhes

Gwyneth Paltrow é uma das atrizes mais emblemáticas de Hollywood e, após vários anos dedicada à sua faceta como mãe, agora está pronta para retomar sua carreira.

Foi confirmado que a intérprete aparecerá ao lado de Timothée Chalamet no próximo filme ‘Marty Supreme’, que será dirigido por Josh Safdie e produzido pela A24.

A nova etapa na carreira de Gwyneth Paltrow

Foi relatado que o filme ‘Marty Supreme’ se inspira livremente na vida do jogador profissional de tênis de mesa Marty Reisman; no entanto, fontes próximas à produção esclarecem que não se trata de uma biografia, mas sim de uma história ficcionalizada.

Ainda não foi revelado o papel de Paltrow no filme. O roteiro de ‘Marty Supreme’ foi escrito por Josh Safdie, juntamente com Ronald Bronstein, e a produção estará a cargo de Eli Bush, Anthony Katagas, Timothée Chalamet e A24. Este projeto marcará o retorno solo de Safdie à direção desde ‘The Pleasure of Being Robbed’ em 2008. Conhecido por seus sucessos de crítica como ‘Uncut Gems’ e ‘Good Time’, Safdie optou por dirigir sozinho, enquanto ele e seu irmão Benny Safdie continuam produzindo juntos através da Elara Pictures.

A atriz estava focada nos seus filhos

Paltrow esteve casada por mais de uma década com o líder do Coldplay, Chris Martin, e apesar de terem sido um dos casais favoritos de Hollywood, acabaram por se separar.

Fruto de seu casamento, tiveram dois filhos, Apple e Moses. Uma das características mais marcantes de seu relacionamento foi seu foco consciente na co-paternidade após sua separação em 2014. Apesar de terem terminado o casamento, Paltrow e Martin permaneceram comprometidos em criar seus dois filhos em um ambiente de amor e harmonia.

É por isso que a atriz decidiu dedicar-se aos seus filhos, deixando passar alguns projetos na sua carreira.