Forte e poderosa! Jennifer Lopez impressiona com novo visual de ‘A Vingança’ em meio ao divórcio

Jennifer Lopez fez uma icônica reaparição nas redes sociais em meio ao seu divórcio com Ben Affleck, que foi confirmado em 20 de agosto, quando a Diva do Bronx compareceu pessoalmente aos tribunais para iniciar a papelada que encerraria sua história de amor com o ator de Batman.

ANÚNCIO

Esta publicação ocorreu durante o fim de semana, quase ao mesmo tempo em que foi revelado que Ben Affleck estaria saindo com Kick Kennedy, que faz parte de uma das dinastias mais poderosas dos Estados Unidos dedicadas à política, e embora ainda não se saiba a natureza de seu relacionamento, isso já causou alvoroço nas redes sociais. Quando JLo compareceu ao Tribunal Superior de Los Angeles, ela citou que a razão de seu divórcio com o ator se devia a “diferenças irreconciliáveis”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck (Kevin Winter en Getty Images)

Jennifer Lopez reaparece radiante nas redes sociais no meio de seu divórcio

'Bennifer' terminou após uma onda de especulações em torno de seu casamento e uma contagem regressiva que tanto o público quanto os meios de comunicação iniciaram desde que se soube que estavam se dando uma segunda chance décadas depois de terem sido um casal no início dos anos 2000.

Foi em 26 de abril que o casal terminou oficialmente, mas só em agosto é que os trâmites do divórcio começaram, depois de JLo se cansar de esperar que Ben Affleck tivesse alguma intenção de salvar o casamento. Desde então, eles só fizeram algumas aparições em eventos e foram fotografados por paparazzi. No entanto, a atriz ‘quebrou o silêncio’ compartilhando uma imagem em suas redes sociais no último fim de semana, recebendo muitos elogios.

A cantora de ‘On the Floor’ reapareceu nas redes sociais para repostar uma foto de dezembro de 2020 em suas Instagram Stories, onde ela é vista tirando uma selfie com um penteado glamoroso que inclui algumas ondas e reflexos de luz em seu cabelo, além de uma maquiagem impactante em tons nude, feita pelo seu estilista Chris Appleton.

Jennifer Lopez Instagram (Instagram: @jlo)

Por que Jennifer Lopez e Ben Affleck terminaram?

Para muitos, esta mudança de visual de Jennifer Lopez representou uma forma de mostrar aos seus seguidores que ela permanece forte e poderosa, pois há aqueles que afirmaram que ela parece autêntica e glamourosa apesar de seu divórcio. Na época em que a Diva do Bronx exibiu esse visual, ela foi chamada de “Barbie glamourosa de luxo”.

Enquanto o relacionamento do ator com Kick Kennedy é esclarecido, Jennifer Lopez reapareceu nas redes sociais mostrando que permanece poderosa após sua separação de Ben Affleck. Segundo relatos revelados pela People, a Diva do Bronx teria feito de tudo para que seu relacionamento com o ator desse certo, esperando por uma mudança que nunca chegou.

Uma fonte próxima revelou: “Ela realmente se esforçou ao máximo para que as coisas funcionassem e está com o coração partido”. E acrescentou: “Ela está muito decepcionada e triste, mas Ben não deu nenhuma indicação de que queira continuar com o casamento”.