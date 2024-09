As fotos de Ben Affleck que os fãs consideram “desrespeitosas”

A recente separação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck tem provocado uma grande onda de reações nas redes sociais, gerando especulações sobre os motivos pelos quais terminaram o relacionamento. O que é certo é que a própria Diva do Bronx pediu o divórcio em 20 de agosto, sem usar advogado e revelando que não assinaram um acordo pré-nupcial.

A situação está ficando mais tensa agora que o protagonista do Batman foi visto chegando de uma viagem com sua ex-esposa, Jennifer Garner, no mesmo dia em que Lopez solicitou o divórcio. Isso, porque seu rosto demonstrou alegria, tranquilidade e uma atitude despreocupada, o que os fãs da cantora acham inapropriado dada a situação paralela com JLo.

As fotos de Ben Affleck pelas quais ele está sendo criticado

Os rumores de crise conjugal que cercavam o casal confirmaram-se quando Lopez formalizou sua decisão de se divorciar em 20 de agosto, exatamente no mesmo dia em que comemoravam seu segundo aniversário de casamento. De acordo com os documentos legais, a separação deles seria datada em 26 de abril de 2024.

Para muitos, o fato de Ben Affleck ter voltado de uma viagem em família com Garner, onde também levaram sua filha Violet para a Universidade de Yale, parece mais uma provocação do que uma simples coincidência. Uma fonte próxima afirmou que Affleck estava “muito focado em apoiar sua filha nessa nova etapa, o que sugere que sua prioridade é sua família”.

A separação de JLo e Ben Affleck fez com que muitos questionassem se o ator realmente está sentindo a perda ou simplesmente está rindo da situação, exigindo que ele “mostre mais respeito em um momento que, sem dúvida, deve ser doloroso para a cantora”.

O retorno do casal Bennifer, após 20 anos de separação, havia despertado esperanças de que sua união seria mais forte desta vez. No entanto, com a notícia do divórcio, a ilusão se dissipou e as portas se abriram para um fechamento definitivo, já que ela até mesmo irá remover o sobrenome Affleck.