A contradição de Ben Affleck com JLo que gerou acusações de hipocrisia e influenciou a separação

A relação entre Ben Affleck e Jennifer Lopez tem sido objeto de atenção desde que os rumores de crise começaram, os quais foram confirmados dias atrás quando a Diva do Bronx solicitou o divórcio do ator após dois anos de casamento.

Apesar de o romance deles ter sido aclamado por muitos, o casal sempre esteve rodeado de especulações, especialmente devido à sua tumultuada história de amor interrompida ao longo de mais de duas décadas. Este novo episódio revelou ainda mais as contradições em sua relação, levando alguns a rotular o protagonista do Batman de "hipócrita".

Jennifer Lopez e Ben Affleck

A contradição de Ben Affleck em relação a JLo segundo fãs

Um aspecto revelador recentemente divulgado pela People é que Ben Affleck teve um papel principal no documentário ‘A Maior História de Amor Nunca Contada’, que narra a vida deles juntos. Embora se pensasse que o ator era relutante em compartilhar sua vida privada, fontes próximas ao casal confirmam que foi ele quem impulsionou o projeto.

De acordo com a fonte, “ele foi uma força que a motivou a realizar o filme”, o que contradiz a ideia de que ele preferia manter um perfil baixo. Este documentário narrava todo o processo criativo por trás do ambicioso trabalho audiovisual lançado juntamente com o álbum ‘This Is Me... Now’ da cantora.

"O documentário foi ideia de Ben para a sua empresa, Artists Equity. A equipe de Jennifer não queria fazê-lo, pois ela estava focada no álbum e no projeto de vídeo original da Amazon", relataram.

Apesar disso, os motivos da separação entre JLo e Ben Affleck residem na incompatibilidade de personalidades e desejos, depois que um amigo próximo revelou que o ator se sentia desconfortável com a constante exposição midiática, contrastando diretamente com a natureza pública de JLo, que gosta de estar no centro das atenções.

De acordo com fontes próximas, o relacionamento se tornou insustentável para JLo, que se sentia desapontada com a falta de interesse de Affleck em resolver os problemas matrimoniais. “Ele não tem mostrado compromisso para fazer o relacionamento funcionar”, informou um conhecido da cantora.