“Obcecada com a juventude”: a foto de Demi Moore aos 61 anos que desencadeou controvérsia

Demi Moore tem sido uma das mulheres mais elogiadas de Hollywood por muitos anos, devido à beleza que irradiou desde o início de sua carreira como atriz e aos mais de 30 anos trabalhando na tela grande.

Aos 61 anos, a atriz continua sendo um ícone da indústria cinematográfica, e cada uma de suas aparições é comentada. Apesar de geralmente receber muitos elogios, as críticas também têm se intensificado com o passar dos anos.

Recentemente, a diva posou para uma sessão de fotos sensual na qual destacou que a idade não foi um impedimento para continuar parecendo linda com looks deslumbrantes que realçam sua figura esbelta.

As fotos de Demi Moore que causaram polêmica

Demi Moore posou para a revista Interview e deixou todos surpresos ao exibir estilo e sensualidade com um visual justo ao corpo que apresentava decote e transparência bastante reveladores.

A ex-esposa de Bruce Willis encorajou uma cena icônica de 'Striptease', o filme em que ela foi protagonista em 1996, que a tornou a atriz mais bem paga da época com 12 milhões de dólares, apesar de ter sido um grande fracasso de bilheteria.

“Tão honrada por ser a capa deste mês! Adorei revisitar minha capa de 1996”, escreveu a famosa junto com um carrossel de fotografias.

Naquela época, Demi tinha 32 anos e apareceu em uma cadeira abrindo as pernas de roupa íntima e botas brancas, para depois se despir, uma imagem que causou grande agitação na sociedade conservadora.

Atualmente, Moore está promovendo seu novo filme 'The Substance', que será lançado em 20 de setembro, e foi vista vestindo roupa íntima azul por baixo de um vestido halter transparente. Ela estava ajoelhada em uma cama com lençóis de cetim prateado.

Da mesma forma, foi possível ver em outro cartão postal usando roupa íntima rosa de algodão doce enquanto abria as pernas sentada em uma cadeira, todo o visual foi complementado com um casaco, meias e sapatos pretos.

Suas fotos causaram novamente grande controvérsia, pois para muitos internautas, a famosa está ‘obcecada’ com a eterna juventude devido aos looks reveladores e modernos que costuma usar em cada uma de suas aparições.

O novo filme de Moore aborda a história de uma celebridade que se injeta uma droga do mercado negro para parecer mais jovem. Sobre este personagem, ela expressou que sentiu que era uma maneira de explorar o tema do envelhecimento, que ela própria começou a experimentar.

“Na essência, o que o filme realmente trata é sobre o que fazemos a nós mesmos, e adorei que tenha sido ilustrado de uma forma tão física, mostrando a violência com a qual lidamos com nossos pensamentos, como nos atacamos e distorcemos as coisas”, disse.