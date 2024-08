O que Blake Lively disse em entrevista polêmica sobre grávidas

A estreia do filme ‘É Assim Que Acaba’ trouxe de volta a atriz Blake Lively, que havia dado uma pausa por causa de seu quarto filho. No entanto, seu retorno tem sido um pouco amargo, pois em vez de receber aplausos, a estrela de Hollywood tem sido duramente criticada, tornando-se uma das atrizes ‘mais odiadas’ atualmente.

Apontaram que a atriz, que sempre responde à mídia com um senso de humor peculiar, não mantém uma relação fluída com os colegas da série que a lançou ao estrelato. Além disso, contaram que um fã lhe deu uma pulseira de amizade e ela disse que não a usava porque não combinava com seu visual. E como se isso não bastasse, resgataram algumas de suas entrevistas, focando em frases controversas.

Uma dessas entrevistas foi a que ele deu em 2014, na qual fez piadas sobre mulheres grávidas, mas que agora foi resgatada e não foi bem recebida pelas internautas.

“As mulheres grávidas mentem sobre seus sintomas”

A estrela de Hollywood teve um encontro há 10 anos com o repórter do Extra AJ Calloway, e brincou dizendo que as mulheres grávidas “mentem sobre seus sintomas e desejos”. Um vídeo do momento no tapete vermelho ressurgiu no Tik Tok e os fãs agora estão criticando a estrela mimada.

Calloway iniciou a entrevista destacando a barriguinha de gravidez de Lively e perguntando: "Como você está? Minha esposa já está com sete meses, então sei como é, o roçar dos pés". Lively, que na época estava grávida de seu primeiro filho, James, de 9 anos, brincou com o jornalista dizendo que parecia que sua esposa estava "se aproveitando" dele.

Depois de assistir ao vídeo, milhares de usuários do Tik Tok disseram que a vida de luxo de Lively provavelmente ajudou a aliviar alguns dos sintomas de sua gravidez. “Eu estava trabalhando em pé até meu filho nascer. Sim, meus pés doíam, sim, meu marido os massageava. Acho que ela leva uma vida mimada, grávida ou não, então provavelmente seus pés não doem”, escreveu uma pessoa.