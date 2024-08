Irmãos Kelce aproveitam sua fama e renovam seu popular podcast por mais de 100 milhões de dólares

ARQUIVO - Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs (à esquerda), conversa com seu irmão Jason Kelce, centro do Philadelphia Eagles, em 17 de setembro de 2017

Travis e Jason Kelce estão desfrutando de um bom momento. O carismático duo atingiu ‘novas alturas’ com seu podcast, ‘New Heights’, após firmar parceria com o estúdio Wondery por uma grande quantia para renovar o projeto audiovisual.

ANÚNCIO

Segundo o The Hollywood Reporter, o acordo entre os irmãos e o estúdio inclui os direitos de distribuição global do popular podcast, representação de vendas de publicidade, direitos de episódios anteriores e o direito de lançar adaptações internacionais do podcast.

O que se sabe sobre a renovação do ‘New Heights’, o podcast dos irmãos Kelce?

"Estamos muito animados em nos associar à Wondery para a próxima fase de 'New Heights'", disseram Travis e Jason, que assinaram um acordo no valor de mais de 100 milhões de dólares com o estúdio de podcast. "Amamos este programa e a base de fãs que cresceu conosco ao longo das últimas duas temporadas. A Wondery compreende a visão compartilhada e fornecerá uma ótima experiência e recursos para nos levar a 'Novas Alturas'. Vamos criar momentos inovadores juntos através desta parceria. Estamos animados para começar a terceira temporada: vejo vocês em breve, 92%ers!" (É assim que Travis e Jason chamam os seguidores de seu podcast).

Por outro lado, a CEO da Wondery, Jen Sargent, disse ao The Hollywood Reporter: “Estivemos acompanhando o crescimento do podcast, desde o seu lançamento, e tenho construído um relacionamento com Travis e Jason e conhecendo-os há um tempo”.

"Os esportes são uma categoria verdadeiramente emocionante para os ouvintes de podcast. É uma prioridade estratégica para a Wondery e a Amazon. Portanto, houve muitas razões para considerar unir forças aqui no podcast 'New Heights'", acrescentou.

‘New Height’ foi lançado em 2022 e atualmente é distribuído pela Wave Sports + Entertainment. O podcast alcançou altos níveis de popularidade no último ano, em parte graças ao relacionamento midiático de Travis com Taylor Swift, que ele mencionou várias vezes no programa.