As fotos de Meghan Markle de biquíni que provocaram a fúria de Harry

Num episódio desconhecido, o príncipe Harry ficou furioso com fotos de Meghan Markle de biquíni. Isso é revelado em sua biografia de anos atrás ‘Finding Freedom’, que foi lançada em 2020, especificamente no mês de agosto, conforme relatado pela Meganoticias.

O príncipe Harry desencadeou sua fúria pelas fotografias de Meghan Markle de biquíni

Segundo os jornalistas Carolyn Durand e Omid Scobie, autores do polêmico livro, tudo aconteceu na Jamaica. Harry e Meghan eram apenas namorados. Em 2017, eles foram a um casamento de amigos quando foram surpreendidos pelos fotógrafos.

Os fotógrafos capturaram a atriz americana de biquíni na varanda privada do quarto de hotel.

Os fotógrafos irritaram o príncipe Harry

"(Os paparazzi) foram rapidamente expulsos do local, mas não antes de capturar o casal em sua varanda privada, enquanto se abraçavam. Meghan estava usando um biquíni e estava na água com o príncipe", contam Durand e Scobie.

"Enquanto Meghan estava horrorizada com a invasão, Harry estava furioso. Durante uma ligação acalorada para o palácio, ele expressou suas instruções de forma muito clara. Essas fotos não deveriam ver a luz do dia. 'Façam o que for necessário', disse o príncipe.", detalha o livro.

"Embora Meghan nunca tivesse visto esse lado de Harry antes, ela não se sentiu desanimada com isso. Em vez disso, estava triste de vê-lo tão afetado", acrescenta a biografia não oficial.

De acordo com o Entertainment Tonight, o livro Finding Freedom descreve o príncipe Harry como “furioso” e diz que ele exigiu aos assistentes do palácio para “fazerem o que fosse necessário” para garantir que as fotos nunca fossem publicadas. Aparentemente, todo o drama funcionou, pois as fotografias nunca foram divulgadas.