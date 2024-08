A mansão milionária de descanso de Taylor Swift em Rhode Island

ARQUIVO - Taylor Swift se apresenta no Estádio de Wembley como parte de sua Eras Tour na sexta-feira, 21 de junho de 2024, em Londres

Taylor Swift não só capturou a atenção do mundo com seu talento, mas também com seu estilo de vida. Uma de suas propriedades mais destacadas é sua mansão em Watch Hill, Rhode Island, um refúgio que adquiriu em 2013 pela incrível quantia de 17,75 milhões de dólares, pagos em dinheiro.

Esta casa, conhecida como High Watch ou Holiday House, é um exemplo perfeito de luxo e exclusividade. A mansão, que se estende por 3342 metros quadrados, foi construída em 1929 e está localizada no ponto mais alto de Watch Hill, oferecendo vistas panorâmicas do Oceano Atlântico.

As redes enlouquecem com a mansão de Taylor Swift em Rhode Island onde foi celebrado o aniversário de Blake Lively

Esta propriedade histórica ostentosa conta com oito quartos, 10 banheiros e oito lareiras, tornando-a um local ideal para descanso e privacidade. Com mais de 213 metros de praia privada, Swift tem acesso exclusivo a uma invejável extensão de costa, um luxo reservado para poucos.

O terreno em que a mansão está localizada abrange 5,23 acres e foi cuidadosamente projetado para oferecer privacidade e conforto. O amplo quintal abriga uma enorme piscina, perfeita para desfrutar dos dias quentes de verão com amigos e familiares. Além disso, a propriedade inclui um extenso jardim.

Swift tem se reunido com amigos e familiares nesta propriedade em várias ocasiões, incluindo suas famosas festas de 4 de julho, conhecidas como ‘Taymerica’. A cozinha da mansão, decorada em tons brancos, é outro destaque da propriedade. Possui armários brancos, eletrodomésticos de aço inoxidável e uma bancada de mármore cinza.

Taylor Swift exibe o melhor lugar para passar o verão

A decoração interior mantém uma paleta de cores neutras, com tetos altos, móveis brancos e pisos de madeira de carvalho, criando um ambiente acolhedor e luxuoso. O legado histórico da casa também é significativo. Antes de pertencer a Swift, a mansão foi propriedade de Rebekah Harkness, uma conhecida herdeira do petróleo, por mais de 30 anos.

Harkness, famosa pelo seu estilo de vida extravagante, deixou uma marca na história da casa, inspirando até a música ‘The Last Great American Dynasty’ de Swift. Com um valor estimado que aumentou significativamente desde a sua compra, a mansão em Rhode Island é apenas uma parte do impressionante portfólio imobiliário de Taylor Swift.