Reconciliação: Iza ouviu o conselho dado pela mãe sobre Yuri Lima

Um conselho de Isabel Cristina Lima, mãe da cantora Iza, teria dado um empurrãozinho na suposta reconciliação da artista com o jogador de futebol Yuri Lima. Os dois se separaram depois que a famosa descobriu que era traída pelo atleta.

Segundo o site Terra, a matriarca disse que a artista deveria ponderar, já que ela teria se arrependido de expor a traição nas redes sociais. Já parentes próximos a Yuri afirmam que o futebolista insistiu e mostrou-se arrependido de tudo que fez, algo que foi uma exigência dos seus próprios pais, Magna e Elson.

Yuri Lima chamou Iza de ‘amor’ em chamada de vídeo?

De acordo com o site Purepeople, uma chamada de vídeo entre Iza e Yuri Lima aumentou os rumores de que os famosos teriam reatado o namoro após escândalo de traição.

Segundo uma fonte do jornalista Leo Dias, um funcionário que trabalha em uma loja de produtos esportivos no Barra Shopping, no Rio de Janeiro, ouviu o jogador de futebol chamar a cantora de ‘amor’ durante uma chamada de vídeo.

“Yuri, ex de Iza, acabou de sair da loja. Parece que não é tão ex assim. Fez uma ligação de vídeo para ela escolher um tênis de presente e a todo momento a chamando de ‘amor’. No final da ligação ainda rolou um beijo. Estava tentando atender a todo momento a ligação, trabalho na loja, não estava fazendo nada e vi tudo”, disse a fonte do jornalista.

‘Terão que acostumar’, dispara Iza sobre reconciliação com Yuri Lima

Após dois meses da separação, Iza e Yuri Lima voltaram a conviver e a cantora disse que as pessoas ‘terão que se acostumar a vê-lo’ próximo dela. O jogador, pai de Nala, também voltou a frequentar a casa da cantora.

Grávida de 8 meses, a cantora aproveitou para rebater todas as críticas que recebe nas redes sociais. Segundo a cantora, o convívio tem como intuito fazer o atleta acompanhar a reta final da gestação, como exames e o nascimento da bebê.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza e é algo que as pessoas terão que se acostumar a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final, dando todo apoio”, comentou a assessoria da ex-The Voice.