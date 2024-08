Netflix: estes são os títulos que estreiam no mês de setembro

Com a chegada de 1º de setembro, a Netflix apresenta uma série de lançamentos que incluem tanto clássicos do cinema quanto novas adições animadas.

Os amantes do cinema poderão reviver ‘300′, dirigido por Zack Snyder, e a tensão de ‘Jaws’, o icônico filme de terror sobre o temido tubarão. Além disso, os fãs de anime poderão desfrutar de ‘BLUE GIANT’, uma adaptação do mangá que segue um jovem saxofonista em sua busca pela fama em Tóquio.

Séries e comédia

O dia 1 de setembro também marca o retorno de ‘I Am Georgina’ com sua terceira temporada, oferecendo uma visão mais íntima da vida de Georgina Rodríguez. Para aqueles que procuram uma dose de comédia, ‘Jack Whitehall: Fatherhood with My Father’ promete risadas enquanto o comediante britânico explora de forma humorística a relação com seu pai.

Documentários e crimes reais

No dia 5 de setembro, estreia ‘Apollo 13: Survival’, um documentário que explora os desafios enfrentados pela NASA para trazer seus astronautas em segurança. Também chega ‘Caught in the Web: The Murders Behind Zona Divas’, uma série de true crime que investiga uma rede de acompanhantes online e os crimes associados a ela.

Adaptações literárias e comédias internacionais

13 de setembro é um dia importante com a estreia de ‘Uglies’, uma adaptação do popular livro de Scott Westerfeld que aborda temas de identidade e beleza em um futuro distópico. Também estreia ‘Officer Black Belt’, uma comédia dramática coreana que segue um artista marcial e sua colaboração com um oficial de liberdade condicional para combater o crime.

Drama e esportes

No dia 20 de setembro, a Netflix apresenta ‘His Three Daughters’, um drama com Carrie Coon, Elizabeth Olsen e Natasha Lyonne que conta a história de três filhas que se reúnem com seu pai em seu declínio terminal. No dia 27 de setembro, ‘Rez Ball’ oferece uma história esportiva sobre um time de basquete do ensino médio com uma rica herança indígena.

Com uma oferta tão variada de conteúdos, setembro promete ser um mês emocionante para os assinantes da Netflix. Desde novos lançamentos até adaptações de livros e documentários cativantes, há algo para todos os gostos.