LeBron James proibiu seu filho de chamá-lo de ‘pai’ em quadra

Um dos maiores sonhos da estrela do basquete LeBron James tem sido jogar com seu filho Bronny, e está se tornando realidade, pois o jovem de 19 anos foi selecionado no draft da NBA de 2024 como a 55ª escolha pela mesma equipe de seu pai, o Los Angeles Lakers.

Caso joguem na mesma partida, seria a primeira vez na história da NBA que um pai e um filho jogam no mesmo time e no mesmo campo. No entanto, o quatro vezes campeão da NBA e quatro vezes MVP, LeBron James, não imagina ambos correndo durante o jogo gritando "Pai!" ou "Filho!" para passar a bola um para o outro, por isso estabeleceu uma regra como condição para sua descendência: ele não pode chamá-lo de pai.

“Não, ele não pode,” disse LeBron James rindo sobre a possibilidade de Bronny chamá-lo de ‘pai’ em quadra. O jogador de 39 anos expressou isso durante uma entrevista no programa The Shop, conforme relatado pelo USA Today.

"Já estabelecemos isso. Você não pode me chamar de 'pai' no trabalho, está bem? Assim que sairmos das instalações de treino e as portas se fecharem, você pode voltar a me chamar de 'pai'. No carro, se estivermos juntos, em casa, você pode me chamar de 'pai'. Não, você tem que me chamar de '2-3' ou 'Bron' ou 'GOAT', se quiser. Depende dele. Quero dizer, depende dele", expressou LeBron James.

LeBron James sobre seu filho Bronny: “Será uma adaptação para ele”

ARQUIVO - Nesta foto de 15 de dezembro de 2019, LeBron James com seu filho Bronny James durante um jogo da Sierra Canyon High School AP Foto/Jay LaPrete, File (Jay LaPrete/AP)

O USA Today observou que LeBron James assinou um contrato de US$ 104 milhões por dois anos na NBA, o que significa que ele terá mais uma temporada para jogar com seu filho Bronny.

O campeão reconheceu que será fácil para ele porque sempre chamou seu filho de Bronny, mas sabe que não será fácil para seu filho, pois sempre o chamou de pai, algo com o qual ele terá que se ajustar em quadra.

"É fácil para mim porque eu venho chamando ele de 'Bronny' há muito tempo... Não é como se eu estivesse dizendo, 'Ei filho, ei filho', então será fácil para mim. Será um ajuste para ele, mas não podemos correr pela quadra com ele dizendo, 'Pai! Pai, estou livre!' Não, não podemos fazer isso", disse LeBron.

Bronny James se destacou nos esportes desde a infância e adolescência, jogando futebol e basquete, mas, no final, decidiu seguir os passos de seu pai. Seus 1,88 metros de altura são cruciais em quadra. Ele foi selecionado em maio de 2023 pela Universidade do Sul da Califórnia.

Bronny sofreu um ataque cardíaco em julho de 2023 durante uma sessão de treino na USC. Por isso, ficou afastado das competições por cinco meses. Ele retornou em dezembro com os Trojans. Em abril deste ano, ele entrou no draft da NBA com uma média de 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências na última temporada em 25 jogos no sul da Califórnia.