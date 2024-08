As primeiras revelações do ‘Quarteto Fantástico’ trazem detalhes sobre o aguardado filme da Marvel

Após o bem-sucedido lançamento de ‘Deadpool & Wolverine’, o próximo filme da Marvel mais aguardado é ‘Quarteto Fantástico’. Batizado como ‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’, o filme começou oficialmente a ser filmado após sua apresentação na San Diego Comic-Con.

O filme do MCU será a introdução do famoso quarteto com poderes cósmicos e tem Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Susan Storm, Joe Quinn como Johnny Storm e Ebon Moss-Bachrach como Benjamin Grimm.

Quais detalhes foram revelados pelas primeiras filtragens do ‘Quarteto Fantástico’?

Com o início das gravações, as filtragens não demoraram a aparecer no set de ‘Quarteto Fantástico’. Estas primeiras imagens mostram um cenário ambientado no mundo que o diretor Matt Shakman e Kevin Feige já tinham adiantado, um retrofuturo situado na década de 60, mas em um universo diferente.

Agora vem uma revelação ainda maior e tem a ver com o ‘A Coisa’. A conta de X ‘Quarteto Fantástico’ compartilhou um vídeo onde é possível ver a equipe de maquiagem trabalhando no traje do enorme personagem interpretado por Moss-Bachrach.

Enquanto a pessoa, possivelmente Ebon, está em pé, a máscara que cobre toda a cabeça é colocada nele. Enquanto isso, outras pessoas ajudam o ator a colocar luvas para imitar ainda mais a aparência rochosa de ‘A Coisa’. Embora o vídeo não esteja em alta definição, pode-se ver que Ben tem uma aparência muito semelhante à dos quadrinhos, o que certamente aumentará o entusiasmo dos fãs.

Também é possível ver que ‘A Coisa’ usa traje, algo diferente das versões anteriores. O Ben de Michael Chiklis usava apenas calças, enquanto o de Jamie Bell estava completamente nu.

Outro detalhe que não deve passar despercebido é que o personagem é armado com efeitos práticos, algo que certamente gera bastante expectativa, pois vivemos em uma época em que é mais comum usar o CGI.