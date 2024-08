A experiência ‘sobrenatural’ vivida por Amanda, neta de Silvio Santos

Amanda Abravanel contou que em seu perfil oficial do Instagram que recebeu um “sinal” de Silvio Santos, seu avô, que morreu aos 93 anos, no dia 17 de agosto. Aos seguidores, a filha de Silvia Abravanel, disse que a experiência ‘sobrenatural’ aconteceu durante o café da manhã.

ANÚNCIO

Enquanto tomava o seu achocolatado, a jovem percebeu que o dia e o mês de validade correspondiam aos do aniversário do apresentador e dono do SBT, ou seja, 12 de dezembro: “Hoje, em meio a um turbilhão de emoções, me deparei com esse sinal enviado por Deus”, disse ela.

Amanda disse que tinha certeza que este era um sinal divino: “Deus me provocou que meu avô estará sempre comigo. Dia 12/12 sempre será um dia marcado em minha vida, o dia em que meu avô nasceu. Terei ele sempre em meu coração e sei que ele está me protegendo e me apoiando mesmo de muito longe. Tudo me faz lembrar você”, completou.

Neta de Silvio Santos posta experiência 'sobrenatural' no Instagram (Reprodução/Instagram)

Amanda Abravanel, neta de Silvio Santos, lamentou a morte do apresentador nas redes sociais.

Vale lembrar que a filha caçula de Silvia Abravanel ganhou notoriedade na web ao ser a primeira pessoa da família a prestar uma homenagem a Silvio Santos nas redes sociais. Pelo Instagram, ela disse que nunca imaginou a morte do avô: “Sei que nem sempre as coisas são como nós planejamos..mas, sim, como os planejamentos de Deus!”, escreveu ela, que é a quinta, dos 14 netos do comunicador.

No desabafo emocionante, Amanda Abravanel pediu para que Silvio Santos descanse e que fique tranquilo: “Tenho certeza que viveu a vida como deveria ser vivida! Sou grata por ter sido a primeira e única neta formada na sua tão amada e respeitada escola. Tive o prazer de te dar essa honra e continuar esse legado que o senhor construiu”.