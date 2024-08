Uma cena deletada de ‘Deadpool & Wolverine’ estrelada pelo Gambit de Channing Tatum se torna viral

Uma recente revelação causou agitação no universo Marvel. Uma cena deletada de ‘Deadpool & Wolverine’ chamou a atenção dos fãs, mostrando o popular Gambit, interpretado por Channing Tatum.

ANÚNCIO

Este material adicional reacendeu o debate sobre o futuro do personagem dentro do MCU, gerando uma onda de entusiasmo entre os fãs da saga.

Em ‘Deadpool & Wolverine’, Channing Tatum fez sua tão esperada estreia como Remy LeBeau, o mutante conhecido como Gambit.

A sua interpretação não só impactou os espectadores, mas também se tornou um fenômeno nas redes sociais. A presença de Tatum foi um dos poucos pontos altos de um filme que, apesar das críticas mistas, conseguiu despertar o interesse pela sua versão do personagem.

Revelação da cena eliminada

A cena excluída, que Ryan Reynolds compartilhou em suas redes sociais um mês após o lançamento do filme, mostra Gambit em The Void, um espaço crucial na trama.

Nesta cena, Gambit encontra um portal mágico, descrito por Reynolds como o ‘Marvel Sparkle Circle’. Embora o material tenha sido removido da versão final do filme, Reynolds confirmou que uma versão da cena foi exibida em um monitor ao fundo na TVA (Agência de Variação Temporal).

Futuro do Gambit no MCU

A revelação desta cena reacendeu as especulações sobre o futuro do Gambit no MCU. Com ‘Avengers: Secret Wars’ no horizonte e a Marvel Studios avançando em seus planos para os X-Men, muitos fãs e críticos veem esta cena como uma pista de que o Gambit pode ter um papel importante em futuras entregas do universo Marvel.

A possibilidade de Gambit retornar ao MCU é agora uma das principais expectativas para os seguidores da franquia. A cena deletada não só oferece um vislumbre do que poderia ter sido, mas também abre caminho para futuras aparições do personagem no vasto e sempre em expansão universo cinematográfico da Marvel.