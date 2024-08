Queimadas no Brasil: Anitta cobra respostas e ações efetivas do governo

Anitta usa o Instagram para cobrar ações contra as queimadas no Brasil

Anitta disse em suas redes sociais que a natureza não vai aguentar muito tempo se as queimadas pelo Brasil continuarem anualmente. Pelo Instagram, a cantora lembrou os fãs que é preciso cobrar ações efetivas dos políticos e autoridades responsáveis: “Nós votamos e podemos dar voz”.

ANÚNCIO

A intérprete do hit ‘Mi Amor’ reforçou que existem as queimadas naturais, por causa do tempo seco, e as criminosas, quando pessoas aproveitam desta situação para incendiar a mata. Ela disse que “para o fogo criminoso devia haver punição, para o fogo natural, a prevenção” e reforçou que “a natureza não vai resistir mais muito tempo e vai todo mundo pagar esse preço junto”.

“Existem as queimadas naturais, que decorrem da seca, mas existem também pessoas que se aproveitam dessa situação para atear fogo por conta de um propósito próprio. Se todo ano a gente tem o mesmo problema, significa que ninguém ainda parou para tomar uma medida que realmente funcione”.

Anitta fala em voto e cobrança efetiva para o fim das queimadas no Brasil

No Instagram, Anitta lembrou que o voto é uma ferramenta importante, mas também é preciso cobrar: “A gente pode dar voz à natureza cobrando essas pessoas por medidas efetivas. Mostrando ao congresso e ao governo que a gente vai pesquisar em quem votar e não aceita mais ser enganado com truques de marketing ou circo de briga política pra eximir da culpa. Todos temos responsabilidade”.

Ao governo, a cantora pediu ações concretas: “A Terra é uma só e todos nós estamos dentro dela. Aquele que ateou fogo também vai respirar a fumaça. A gente precisa de respostas e soluções”.

8 focos de incêndio foram registrados nas últimas 24 horas em SP

Após quase 48 horas sem registrar novos focos de incêndio, municípios do interior de São Paulo voltaram a registrar focos de fogo na última terça-feira, dia 27 de agosto. Conforme publicado pelo portal Metrópoles, foram registrados incêndios florestais no período da noite em quatro locais.

De acordo com a publicação, os registros foram feitos em Barretos e Franca, e equipes das defesas civis municipais, corpo de bombeiros e brigadistas de usinas foram deslocados para combater os focos nestas regiões. Até o momento, não foram registradas novas vítimas.

Por sua vez, a região de Batatais voltou a registrar focos de incêndio, sendo que um deles não foi contido até a noite e seguia ativo. Os demais focos na região foram controlados com sucesso pelas equipes de combate ao fogo que atuam na região. Um outro ponto de incêndio foi controlado em Guaraci.