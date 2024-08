Por que o príncipe Harry e Meghan Markle ainda não contaram a Archie e Lilibet sobre seus títulos reais?

O príncipe Harry e Meghan Markle estiveram no fórum 'Mulheres Afro e Poder' realizado no Teatro Municipal de Cali, Colômbia, em 18 de agosto

O príncipe Archie, de cinco anos, e a princesa Lilibet, de três, estão sendo criados como cidadãos da Califórnia, mas seu pai pertence à realeza britânica. No entanto, as crianças não sabem que têm títulos reais.

ANÚNCIO

O duque e a duquesa de Sussex deixaram de ser membros da realeza em 2020, mas Harry e seus filhos continuam sendo o quinto, sexto e sétimo na linha de sucessão ao trono britânico, respectivamente.

Títulos reais de Lilibet e Archie

Em março de 2023, os Sussex anunciaram publicamente o título de Lilibet pela primeira vez quando revelaram que ela tinha sido batizada em uma cerimônia privada em sua casa em Montecito.

De acordo com a US Weekly, Harry e Meghan não explicaram sua herança real para seus filhos, e um amigo disse à revista que o casal "terá essas conversas no momento certo", acrescentando que os Sussex querem que Archie e Lilibet sejam amados por quem são como indivíduos.

A fonte acrescentou alguns detalhes de suas personalidades: "Eles são muito bem educados. Archie é doce, curioso e brincalhão, e Lili é vibrante e feliz".

Regras da realeza britânica

As regras de título estabelecidas pelo rei George V em 1917 significam que Archie e Lilibet, como filhos de um filho de um soberano, se tornaram automaticamente príncipe e princesa quando Charles se tornou rei.

Entende-se que os títulos das crianças serão usados em ambientes formais.

ANÚNCIO

Archie nasceu em Londres e viveu os primeiros cinco meses de sua vida na antiga casa dos Sussex em Windsor, Frogmore Cottage, e Lilibet chegou em 4 de junho de 2021 no Santa Barbara Cottage Hospital.

Em junho de 2022, os Sussex celebraram o Jubileu de Platina da falecida Rainha em Londres, que também coincidiu com o primeiro aniversário de Lilibet.