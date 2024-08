“Não há nada de verdade nisso”, representante de Ben Affleck negou romance do ator com Kick Kennedy

Depois de Jennifer Lopez entrar com o pedido de divórcio de Ben Affleck em um tribunal de Los Angeles, surgiram fortes rumores de que o ator está em um romance com Kathleen ‘Kick’ Kennedy, filha do ex-candidato Robert F. Kennedy Jr., mas isso foi negado pelo representante do protagonista de ‘Batman’.

“Não há verdade em nada disso. Nem sei se eles se conhecem”, afirmou Jen Allen, porta-voz de Affleck, à People. Este mesmo veículo foi o responsável por relatar as versões de várias fontes, que afirmaram que o ator e Kick Kennedy estavam “passando tempo juntos” e que estão saindo desde o final da primavera nos EUA.

Por enquanto, Ben Affleck não se pronunciou diretamente sobre o suposto romance, nem mesmo sobre seu divórcio com JLo, e é muito provável que ele não o faça, talvez apenas depois de um bom tempo, já que ele sempre foi conhecido por ser muito reservado e esquivo com a imprensa.

O ator e diretor de cinema casou-se duas vezes. Seu primeiro casamento foi com Jennifer Garner, com quem teve seus filhos Violet, Seraphina Rose e Samuel. Seu segundo casamento foi com Jennifer Lopez, com quem durou apenas dois anos.

Kick Kennedy também não fez comentários sobre os rumores de seu romance com Affleck. Entre seus relacionamentos amorosos mais notáveis estão Paul Simón, filho de Harper Simon, e o banqueiro bilionário Matthew Mellon, que faleceu em 2018.

Ben Affleck e como está lidando com o divórcio

Jornalistas e paparazzi flagraram Ben Affleck muito sorridente depois que Jlo entrou com os papéis do divórcio em 20 de agosto. Comenta-se que, embora tenha sido difícil para ela dar esse passo para legalizar a separação, posteriormente ela se sentiu aliviada.

Os documentos do divórcio vazaram para a imprensa, evidenciando que Jennifer Lopez alegou como motivo "diferenças irreconciliáveis". Há meses, já se comentava que as diferenças de personalidade entre eles estavam minando o casamento, já que ela gosta da vida pública e é extrovertida, enquanto ele é exatamente o oposto.

Jennifer Lopez não foi vista publicamente desde o pedido feito no tribunal. Apenas Ben Affleck foi visto com sua ex Jennifer Garner e com seus filhos.