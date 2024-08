Carol Barcellos deixa a TV Globo: ‘Olhar para trás me traz alegria’

O ciclo na TV Globo acabou para a jornalista e apresentadora Carol Barcellos, que deixou a emissora após 20 anos. Em uma mensagem postada no Instagram, ela falou sobre a sensação de saudade e também que a vida deve sempre seguir em frente.

Os Jogos Olímpicos de Paris foi a última grande cobertura de Carol para o canal da família Marinho e, segundo o site F5, da Folha de São Paulo, Barcellos vai se dedicar na produção de conteúdos para as redes sociais e participação em eventos corporativos, algo que já acontecia mesmo com o seu contrato vigente.

Ao longo dos anos, Carol Barcellos foi apresentadora dos programas ‘Planeta Extremo’, ‘Globo Esporte’ e ‘Esporte Espetacular’ e esteve em três Olimpíadas (2016, 2021 e 2024) e três Copas do Mundo (2014, 2018, 2022).

A despedida emocionante de Carol Barcellos da TV Globo

A apresentadora esportiva do ‘Bom Dia, Brasil’ não poupou palavras para agradecer os 20 anos que esteve na Globo. Ela chegou em 2004 como repórter do SporTV e, em 2007, passou a cobrir o dia a dia dos clubes do Rio de Janeiro para os telejornais da TV Globo.

“Olhar para trás me traz alegria! E, pra frente: aquele frio na barriga que, por essência, é o meu desejo! Escolho, agora, o movimento. Ao contar a história da primeira maratona olímpica aberta a todos, em Paris, fechei um ciclo de 20 anos na Globo”, escreveu a jornalista.

Em seguida, Carol falou que é hora de sentir saudade, mas deixando uma sensação de que está pronta para um novo caminho: “O futuro? Teremos tempo para falar sobre ele. Por enquanto: feliz em poder dizer que continuarei criando e fazendo o que amo!”.

Seguidores desejam sorte para Carol Barcellos fora da TV Globo

Rapidamente os fãs da jornalista comentaram sobre o fim do ciclo na TV Globo e desejaram sucesso: “Brilhou demais esses anos! E vai brilhar mais ainda! Um futuro muito iluminado te aguarda”, escreveu uma pessoa.

Outra disse que Carol é “gigante” e que escreveu uma linda história: “Como você sempre diz: o melhor ainda está por vir”. Seguindo o mesmo raciocínio, uma fã apontou que este novo capítulo será “de muito sucesso”.