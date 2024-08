Você se lembra de ‘La Bamba’? Um remake do filme clássico dos anos 80 foi anunciado

Lou Diamond Phillips na história biográfica do início do sucesso de Ritchie Valens, que morreu no acidente aéreo aos 17 anos

Em 1987, ‘La Bamba’ foi lançado nos cinemas, alcançando um sucesso inesperado e revitalizando o interesse público no astro do rock latino que morreu aos 17 anos, justamente quando começava a ganhar fama.

Neste filme da Columbia Pictures, Ritchie Valens foi interpretado por Lou Diamond Phillips, e eles conseguem recriar a emoção do rock em seus primeiros dias, ao mesmo tempo que prestam uma merecida homenagem ao jovem cuja música conseguiu atravessar fronteiras.

‘La Bamba’ recebeu uma indicação para ‘Melhor Filme Dramático’ no Globo de Ouro de 1988, e é sabido que o escritor e diretor, Luis Valdez, retornará na nova adaptação como produtor executivo.

Quando será lançado o remake de 'La Bamba'?

"Junto aos clássicos do rock and roll de Ritchie Valens, meu filme biográfico de 1987 'La Bamba' resistiu graciosamente ao teste do tempo. No entanto, a trágica vida curta e carreira de Richard Valenzuela continuam a inspirar novas gerações de fãs ao redor do mundo," expressou Luis Valdez sobre essa nova adaptação.

José Rivera será responsável por escrever a nova adaptação de ‘La Bamba’, enquanto Mucho Mas Media e Sony Pictures Studios estarão envolvidos na produção.

Luis Valdez destacou sobre o remake: “À medida que novos detalhes biográficos vêm à tona, uma nova perspectiva cinematográfica é oferecida sobre seus eternos dezessete anos na terra, o que também contribui para a perpetuação de sua lenda.”

Mais detalhes sobre ‘La Bamba’ ainda são desconhecidos, como quem irá interpretar Ritchie Valens nesta nova adaptação e quem irá complementar o elenco, bem como quando as filmagens começarão e, ainda menos, sua data de lançamento nos cinemas.