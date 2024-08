O motivo de divórcio que Jennifer Lopez alegou em documentos judiciais foi revelado

Detalhes do divórcio entre Jennifer Lopez e Ben Affleck continuam sendo revelados. A atriz e cantora entrou com o pedido de divórcio em 20 de agosto em um tribunal de Los Angeles, no mesmo dia em que completaram dois anos de casados. Posteriormente, foi divulgado que ela solicitou voltar a usar seu sobrenome de solteira e que nenhum dos dois ficasse responsável por pensão alimentícia, mas agora, uma fonte revelou a causa da ruptura, alegada por ela nos documentos judiciais.

Há versões que indicam que JLo escolheu apresentar os documentos de divórcio no mesmo dia de seu aniversário de casamento, para demonstrar o quanto ela é forte. O casal já estava separado desde o final de abril, e desde então, começaram a seguir caminhos separados, o que começou a gerar rumores de que estavam separados. A partir desse momento, a imprensa de entretenimento se concentrou em confirmar a separação.

A People publicou nesta terça-feira que uma fonte legal revelou que Jennifer Lopez alegou “diferenças irreconciliáveis” como motivo de separação nos documentos de divórcio. A apresentação “diz muito”, disse a fonte.

Jennifer Lopez e Ben Affleck "realmente se amavam"

Jennifer Lopez e Ben Affleck ARQUIVO - Jennifer Lopez, à direita, e Ben Affleck se beijam na estreia do filme 'O Último Duelo' durante o Festival de Cinema de Veneza, em Veneza, Itália, em 10 de setembro de 2021. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP, File) (Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP)

O meio citado também expõe o que foi dito por outras fontes, que ratificam que entre as causas de separação estão as diferenças de personalidade de ambos.

"“São pessoas muito diferentes”, expressa uma fonte, que destaca que JLo é muito sociável, enquanto Ben Affleck é mais introvertido e reservado. Ele não gosta de ser constantemente fotografado pelas câmeras e adora estar em casa. Além disso, ele é propenso a “mudanças de humor” com picos extremos. “Ele não entende como seu mau humor afeta as pessoas ao seu redor”, disse uma fonte sobre Ben."

As pessoas resenharam que o informante que conhece tanto Ben quanto Jennifer, “realmente se amavam”: “Estas eram duas pessoas que estavam apaixonadas pelo amor, e quem não pularia nisso? Eles realmente se amavam”. No entanto, suas diferentes personalidades causaram atrito em seu casamento.

A mesma pessoa disse que, apesar de ter sido ela quem entrou com o pedido de divórcio, Jennifer Lopez “está desolada”.