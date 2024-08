Jojo Todinho foi denunciada pelo Ministério Público, diz colunista

Jojo Todynho enfrenta um grande problema na Justiça já que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro resolveu denunciá-la, após a suposta agressão em uma estudante universitária chamada Gabriela dos Santos do Nascimento. Segundo a coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles, o caso foi considerado um “crime menos grave”, mas pode fazer com que a famosa cumpra uma pena de prisão simples.

O site também deixa claro que “a denúncia foi oferecida em cima da alegação de que a também cantora praticou o delito de vias de fato”. Gabriela e a campeã do reality show ‘A Fazenda’ estudam no mesmo campus universitário, que fica na Taquara, Rio de Janeiro.

Jojo Todynho perde acordo com a Justiça ao faltar em audiência

A coluna de Fábia Oliveira também diz que a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ poderia ter feito uma Transação Penal oferecida por um promotor do Ministério Público, mas a cantora não apareceu na audiência. Com o acordo, Jordana pagaria R$5 mil em cestas básicas ou prestaria serviços à comunidade.

Outros desdobramentos do caso de agressão na universidade

Após o caso explodir na web e virar assunto de Justiça, Jojo Todynho teria recebido uma intimação para prestar depoimento sobre o suposto caso de agressão à estudante Gabriela dos Santos do Nascimento na porta da faculdade em que as duas cursam Direito. Na época, o site Terra divulgou que a famosa teria que comparecer à Polícia para prestar esclarecimentos sobre dois processos movidos pela outra estudante, que afirmou ter sido agredida e ameaçada.

Segundo Gabriel Perline, colunista do iG, o boletim de ocorrência descreveu que a discussão começou por conta de uma troca de mensagens no grupo da turma e se estendeu para a sala de aula: “Ela me acusou de tomar conta da vida dela, gritando em público para a sala escutar, tivemos uma breve discussão e a mesma saiu pelos corredores gritando”.

Mas, conforme publicado pelo Correio Braziliense, Jojo negou que teria sido intimada a depor na delegacia. A cantora foi direta: “Não recebi nada!”.

Ainda conforme a publicação, Jojo soube da acareação de seu caso através da nota publicada pelo colunista, e declarou que até o momento não recebeu qualquer tipo de contato judicial.