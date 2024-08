‘Deadpool & Wolverine’: cena sugere um destino intrigante para um personagem que se destacou

‘Deadpool & Wolverine’ tornou-se o sucesso retumbante que se pensava que seria e conseguiu conquistar tanto críticos quanto fãs do Universo Cinematográfico da Marvel. Uma das surpresas mais emocionantes do filme foi, sem dúvida, a participação de Channing Tatum como Gambit, um personagem que os fãs esperavam ver na tela grande há anos.

A aparição do Gambit no ‘Deadpool & Wolverine’ foi um toque especial não apenas para os fãs do personagem dos X-Men, mas também foi uma referência para aqueles que conhecem profundamente o lore da Marvel e a trajetória do ator, que estava destinado a ter seu próprio projeto protagonista com o personagem, mas essa produção nunca se concretizou.

O que é revelado pela nova cena de ‘Deadpool & Wolverine’ sobre o destino de Gambit?

Nesta terça-feira, foi o próprio Ryan Reynolds quem compartilhou uma cena deletada de 'Deadpool & Wolverine' que lança luz sobre o que realmente aconteceu com Gambit após a batalha na fortaleza de Cassandra Nova.

Na cena original, o personagem de Tatum é visto lutando contra as hordas de Cassandra Nova e enfrentando a ameaça de The Void, uma criatura temível que parecia ser o fim de vários personagens. No entanto, a nova cena revela uma reviravolta inesperada: Gambit sobrevive e encontra um portal interdimensional que lhe permite escapar do perigo iminente.

Esta cena, que foi vista em miniatura em uma das telas da TVA no final do filme, agora é mostrada em sua totalidade, oferecendo uma visão mais clara do destino de Gambit. Com Cassandra Nova derrotada, o personagem de Tatum olha determinadamente para o portal que se abre diante dele, sugerindo que poderia ter um futuro promissor dentro do MCU. No entanto, é importante mencionar que, por ser uma cena deletada, não necessariamente faz parte do ‘cânone’ do filme.