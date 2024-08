A irmã de Mariah Carey passou os últimos dias de sua vida em um hospício, recebendo cuidados paliativos

Mariah Carey com sua mãe Patricia Carey

Mariah Carey está de luto pela morte de sua mãe Patricia e sua irmã Alison, que faleceram no mesmo dia.

“Meu coração está partido. Perdi minha mãe no último fim de semana. Infelizmente, em uma série de eventos trágicos, minha irmã perdeu a vida no mesmo dia”, revelou a cantora de 55 anos .

Quão importantes eram sua mãe e sua irmã na vida de Carey?

Recentemente foram revelados os detalhes de como sua irmã Alison passou seus últimos dias, de quem a artista estava afastada. Dave Baker, um amigo de Alison, de 63 anos, revelou ao jornal The Sun que ela estava em um hospício três semanas antes de morrer e recebendo cuidados paliativos.

Baker também comentou que Alison não se reconciliou com sua irmã Mariah após décadas de ter um relacionamento complicado.

Distanciamento entre Alison e Mariah Carey

O pouco que se sabe sobre Mariah e sua irmã é que Alison sofreu de dependência de drogas e foi diagnosticada com HIV em 1990. Recentemente, ela teve uma crise de saúde, enfrentando problemas em seus órgãos: "Que você encontre paz agora e que sua alma atormentada esteja livre da dor deste mundo", disse Baker sobre sua amiga.

Acredita-se que Alison ganhava a vida como prostituta em Nova York e teve muitas recaídas, pois lutava com a sua saúde mental.

No livro autobiográfico de 2020, intitulado "The Meaning of Mariah Carey", a cantora revelou que sua irmã mais velha chegou a prostituí-la quando ela tinha 12 anos de idade, o que levou Alison a processá-la por 1,25 milhões de dólares. Esse conflito também a afastou de sua mãe.

Causa da morte de sua mãe e irmã

A dor que invade Mariah Carey tem permitido que se saiba muito pouco sobre a morte de ambas. A cantora disse à PEOPLE: "Agradeço todo o amor e apoio de todos e seu respeito à minha privacidade neste momento impossível".

Até agora, não se sabe do que ela morreu. Aparentemente, Carey não teve contato com sua irmã antes de sua morte.