Uma atriz com linhagem política: ela é Kick Kennedy, a suposta nova namorada de Ben Affleck

Menos de uma semana depois de Jennifer Lopez formalmente pedir o divórcio de Ben Affleck, rumores começaram a circular de que o ator está namorando Kick Kennedy, filha do ex-candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr.

O Page Six relatou que Kick, 36, e Ben, 52, se conheceram no final da primavera e já foram vistos juntos em pontos de encontro de celebridades de Hollywood, como o Polo Lounge no Beverly Hills Hotel. “Eles gostam de se divertir,” disse uma fonte.

A fonte mencionada diz que ainda não se sabe como eles se conheceram, mas que Ben sempre foi a paixão de Kick.

Apesar dos fortes rumores, há veículos de comunicação negando o relacionamento entre Kick Kennedy e o popular ator.

Uma coisa que chama a atenção em Kick é sua semelhança com Jennifer Garner, ex-esposa de Ben e mãe de seus três filhos.

Kick Kennedy e sua dinastia política nos Estados Unidos

Kick Kennedy é a segunda dos seis filhos do político Robert F. Kennedy Jr., filho de Robert Kennedy, que era irmão do Presidente assassinado John Kennedy.

Apesar de ser a sobrinha-neta do falecido presidente e vir de uma dinastia política, Kick dedicou-se à atuação.

Kick é a filha de Robert com sua primeira esposa, Emily Ruth Black, e nasceu em abril de 1988. Seu nome é em homenagem à sua tia-avó Kathleen 'Kick' Kennedy, que faleceu aos 28 anos em 1948 durante um acidente de avião.

Seu avô Robert Kennedy era advogado, político e Procurador-Geral dos Estados Unidos. Ele foi assassinado em 1968.

Robert F. Kennedy Jr., pai de Kick, teve uma carreira como defensor dos direitos humanos. Ele foi o Procurador-Chefe do Hudson Riverkeeper e advogado sênior do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais. Até poucos dias atrás, ele estava concorrendo como candidato independente e decidiu ‘suspender’ sua campanha para apoiar Donald Trump, causando indignação dentro de sua família, que sempre esteve associada ao Partido Democrata.

Apesar de pertencer a uma das dinastias políticas mais importantes dos Estados Unidos, Kick Kennedy não se envolveu na política e levou uma vida muito privada. Estudou história e teatro e frequentou a Universidade de Stanford. Além disso, estudou atuação no Instituto Lee Strasberg em West Hollywood.

No entanto, em algumas ocasiões ela participou como ativista em questões de água e meio ambiente, assim como seu pai.

Em relação à atuação, ela interpretou papéis em ‘Curb Your Enthusiasm’, ‘Gossip Girl’ e no filme Fear and Loathing in Aspen em 2021.