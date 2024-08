“Um encontro cara a cara com a morte”: palavras fortes de Kate Middleton sobre a luta contra o câncer

O Príncipe William, Príncipe de Gales, e Catarina, Princesa de Gales, visitam o Royal Liverpool University Hospital em 12 de janeiro de 2023 em Liverpool, Inglaterra. O Príncipe e a Princesa de Gales estão visitando Merseyside para agradecer aqueles que trabalham na área da saúde e no suporte à saúde mental por seu trabalho durante os meses de inverno (Foto de Bruce Adams-WPA Pool/Getty Images)

A saúde de Kate Middleton se tornou uma das grandes preocupações nos últimos meses para o Reino Unido, já que ela é a futura rainha da Inglaterra. O câncer diagnosticado no início de 2024 tem mantido a monarca afastada de seus compromissos reais.

São poucas as aparições que a princesa de Gales teve desde março, quando decidiu acabar com os rumores sobre o seu paradeiro e revelar que, após ter passado por uma cirurgia abdominal, estava lutando contra essa doença, pedindo compreensão e respeito pela sua família.

Desde então, foram poucas as vezes em que ela apareceu em eventos como o 'Trooping the Colour' e na final masculina de Wimbledon, onde roubou os olhares com sua beleza, como nos velhos tempos.

As palavras de Kate Middleton sobre sua luta contra o câncer

São poucos os detalhes conhecidos sobre o câncer que Kate Middleton está enfrentando, devido ao sigilo mantido a respeito. Recentemente, a esposa do príncipe William foi vista novamente indo à igreja com sua família em Balmore.

Após as novas imagens de Kate, a especialista em realeza, Concha Calleja, compartilhou alguns detalhes reais no programa '¡Fiesta!' sobre como ela enfrentou sua doença e reagiu quando descobriu que tinha câncer.

"A jornalista mencionou que Kate disse a seu círculo mais próximo que teve um encontro cara a cara com a morte e que o futuro iria mudar, falando sobre sua condição e o medo paralisante que sentiu ao receber a notícia."

Da mesma forma, mencionou que os próximos testes de saúde que a princesa enfrentará serão daqui alguns meses, então possivelmente será em outubro que se conhecerá sobre o novo panorama que ela enfrenta. Enquanto isso, ela continua com sua agenda intermitente.

"A agenda dela continua, não há um retorno imediato, a veremos em alguma aparição que ela decida ou seu estado de ânimo permita. Mas seu estado continua preocupante", disse.

Por sua vez, Phil Dampier, especialista na Família Real Britânica, mencionou sobre seu retorno à vida pública que “podemos esperar vê-la em alguns compromissos públicos, mas de forma gradual e dependendo do conselho médico”.