Quanto Oasis arrecadaria com seu retorno aos palcos

Na noite deste domingo, milhões de fãs ao redor do mundo ficaram chocados com a publicação nas redes sociais dos músicos Noel e Liam Gallagher, que anteciparam um anúncio que será feito nesta terça-feira, 27 de agosto (hora local), o qual poderia significar o retorno da banda Oasis após 15 longos anos de separação devido às conhecidas e marcantes diferenças entre os irmãos britânicos ao longo de suas vidas pessoais e profissionais.

Já foram várias as ocasiões em que ambos os protagonistas insinuaram a possibilidade de voltarem aos palcos, citando como exemplo mais concreto em que tanto o cantor quanto seu irmão guitarrista prometeram que, se o Manchester City ganhasse a Champions League, a banda se reuniria novamente. Vale ressaltar que a equipe de futebol inglês conquistou sua primeira taça europeia na última edição de 2023.

Diante da chuva de suposições, o jornal The Sun fez uma análise nesta segunda-feira, detalhando que se a reunião dos irmãos Gallagher se concretizar, Oasis poderia arrecadar mais de 400 milhões de euros.

Como seriam gerados os lucros milionários?

Jonathan Shalit OBE, presidente da agência de talentos InterTalent e reconhecido especialista na indústria musical do Reino Unido, afirmou que “com ingressos, patrocínio, merchandising e filmagem, os ganhos para Noel e Liam poderiam ser mais de £50 milhões cada um”.

“Esta é uma turnê que facilmente poderia arrecadar mais de 400 milhões de libras”, afirmou Shalit. De acordo com o jornal britânico, um funcionário de uma importante empresa de venda de ingressos do Reino Unido revelou que as férias anuais foram proibidas nas próximas semanas para lidar com a enorme demanda por ingressos.

A insinuação de um retorno iminente ocorreu no mesmo dia em que Liam Gallagher se apresentou no festival Reading, em um concerto que se baseou em grande parte no 30º aniversário do primeiro álbum do Oasis, Definitely Maybe. Liam tirou um momento para cumprimentar seu irmão e dedicou a música ‘Half The World Away’ a ele. “Maldito Noel Gallagher”, disse o músico à plateia, momento que sem dúvida aumentou os rumores da tão esperada reunião de uma das bandas de rock mais importantes do final do século XX.