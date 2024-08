‘O Corvo’ retorna 30 anos após sua estreia

O aguardado filme ‘O Corvo’ homenageia o filme original apresentando algo diferente das entregas anteriores para uma nova geração. “Era muito importante para nós honrar o filme original, mas também queríamos tentar fazer algo novo e tentar levar a essência da novela gráfica para uma nova geração”, admitiu sua estrela Bill Skarsgård, que diferencia seu filme da versão de 1994.

O filme original 'O Corvo' foi estrelado por Brandon Lee como Eric Draven, um homem ressuscitado que busca vingança das pessoas que o mataram e ao amor de sua vida. Trinta anos após o lançamento do filme, Rupert Sanders reinventa a história apresentando Skarsgård como Eric em uma nova versão da série de quadrinhos original.

Skarsgård sente que a atuação de Lee no filme de 1994 "é icônica e não deve ser alterada de forma alguma. Não sou o primeiro a ocupar seus sapatos. Uma atuação icônica, com uma situação trágica após o que aconteceu com Brandon. Nós não refizemos aquela versão e essa nunca foi a intenção".

Foi o diretor Alex Proyas quem adaptou a famosa série de quadrinhos de James O’Barr em 1994. Seu filme se tornou um clássico cult devido ao seu tom gótico e à atuação inesquecível da estrela Brandon Lee, que morreu durante as filmagens devido a um acidente com uma arma cenográfica.

Três sequências foram feitas após o filme de 1994, mas nenhuma teve sucesso de bilheteria ou manteve o legado do filme original. Trinta anos depois, temos uma nova adaptação que não é um reinício nem uma nova versão do primeiro filme, mas sim a perspectiva dos quadrinhos de O'Barr.

"Eu estou fascinado com a intensidade desta narrativa. O aspecto cultural: a música, a visão gótica, o mito lendário do personagem e, acima de tudo, os elementos de terror. Eu sabia que havia espaço para fazer uma visão contemporânea do personagem." — Rupert Sanders, diretor

O Corvo (2024) está em produção desde 2008, com uma variedade de diretores e estrelas ligados ao projeto em diferentes momentos. O diretor de ‘Blade’, Stephen Norrington, originalmente estava encarregado de assumir o projeto, enquanto Bradley Cooper, Luke Evans e Jason Momoa estiveram alinhados em um momento para interpretar o protagonista. “Eu sabia que havia versões próximas e conheço um pouco sobre a de Jason Momoa, mas não perguntei o que aconteceu. Fazer filmes é muito difícil. Não há uma varinha mágica que leve à filmagem. É uma luta. É uma batalha feroz conseguir que um filme seja feito”, disse Sanders.

Depois de mais de uma década em desenvolvimento, 'O Corvo' encontrou sua combinação final: o diretor Rupert Sanders e a estrela Bill Skarsgård. Sanders não é estranho a adaptações, ele já fez isso com 'Branca de Neve e o Caçador', o filme de ação ao vivo de 2017. "Me incomoda que questionem a mim e a Skarsgård, um ator acostumado a interpretações físicas". Sanders, há muito tempo admirador dos quadrinhos de O'Barr, tentou dar seu toque pessoal ao material original. "Estou fascinado pela intensidade dessa narrativa. O aspecto cultural: a música, a visão gótica, o mito lendário do personagem e, acima de tudo, os elementos de terror. Sabia que havia espaço para uma visão contemporânea do personagem".

Sanders dirigiu anteriormente 'Ghost in the Shell', estrelado por Scarlett Johansson. "Acho que seria fantástico as pessoas saberem que se trata de uma reinvenção e que é tremendamente diferente do original e que o original ainda está lá. Ainda pode ir ver esse filme, e espero que este filme ressoe nas pessoas que amaram o original quando eram adolescentes. Esta é a minha versão desse texto. Foi a minha adaptação da novela gráfica de James, que adorei", explicou o diretor.

Na verdade, existem diferenças fundamentais entre o filme dirigido pelo cineasta Alex Proyas e a encarnação atual. Há até desvios marcantes do material original. Em vez de Eric ser forçado a testemunhar um grupo de homens estuprar e assassinar sua noiva antes de finalmente sucumbir aos ferimentos, o Eric interpretado por Skarsgård é assassinado junto com Shelly por capangas que trabalham para seu antigo benfeitor, Vincent, interpretado por Danny Huston, um homem de negócios que fez um pacto faustiano com uma força sinistra para manter sua imortalidade.

"Não posso falar pelos outros, esta é uma história de amor e dor. Todos perdemos pessoas que amamos e todos vamos morrer. Eu queria explorar a melancolia dessa situação." — Rupert Sanders, diretor.

Produzido com um orçamento de 50 milhões de dólares, será interessante ver como esta versão atualizada de 'O Corvo' se sairá nas bilheterias. "Acredito que quando você se expõe ao risco, sempre há espaço para lições positivas. É preciso analisar com profundidade esse tipo de projeto que é um desafio artístico para toda a equipe de produção. Trabalhei sobre o material original com uma sensibilidade semelhante à dos quadrinhos. Como artistas, somos intérpretes e interpretei este filme através da minha própria perspectiva", disse Sanders.

Quando uma história ressoa entre o público adolescente, tende a se tornar propriedade do público e o diretor entende os motivos. "Não posso falar pelos outros, esta é uma história de amor e dor. Todos perdemos pessoas que amamos e todos vamos morrer. Eu quis explorar a melancolia dessa situação. Eu estava passando por meu próprio luto e a dor se tornou muito presente em mim. Tentei elevar esse aspecto, mas há outras temáticas filosóficas e espirituais que ressoam na audiência. Em essência, esta é uma história de amor", acrescenta o diretor.

Eric acorda em um plano místico de existência onde conhece Kronos (Sami Bouajila), uma entidade que usa corvos como mensageiros entre os reinos dos vivos e dos mortos. Devido às suas mortes terem sido causadas por meios antinaturais, Kronos dá a Eric o poder da ressurreição para acabar com Vincent e os seus seguidores, salvando assim a alma de Shelly da condenação. "Esta é uma jornada brutal com uma narrativa que abraça a música rock como uma canção do The Cure".

FKA Twigs estrela como Shelly e Sanders destaca que sua interpretação se concentrou no aspecto mitológico. "A violência está a serviço de uma história de amor. Não é niilista. Cada cena de ação é uma cena de empatia emocional. A especificidade da cultura era algo enormemente importante para mim, mas a cultura à qual sou específico não é a cultura que existia há 30 anos. Quero que isso ressoe com um público adolescente. É para esse público que acredito que este filme é direcionado. Tem valor, tem estranheza, tem o tipo de desorientação que se sente como um filme cult. Embora sejamos um filme independente, tentamos ocupar o espaço do cinema comercial".

Qual foi o orçamento da nova versão de The Crow?

50 milhões de dólares

1994

Foi o ano em que a primeira versão foi lançada, estrelada por Brandon Lee.