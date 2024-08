“Transborda felicidade”: Ben Affleck é flagrado depois que JLo pede o divórcio e é assim que ele parece

A história ‘Bennifer’ chegou ao fim mais uma vez, depois que Jennifer Lopez compareceu ao Tribunal Superior de Los Angeles para solicitar o divórcio de Ben Affleck apenas alguns dias antes do aniversário do ator e no meio do segundo aniversário de seu romance. A cantora pediu a dissolução de seu casamento após vários meses de especulações.

ANÚNCIO

A Diva do Bronx foi vista indo sozinha às autoridades, sem a presença de um advogado, de acordo com o TMZ, e isso teria acontecido em 26 de abril, a data do fim de seu relacionamento, um mês após sua última aparição pública.

Enquanto a artista reunia coragem para terminar o seu casamento tão comentado, Affleck era visto bastante feliz e sorridente, muito diferente de como parecia nas suas aparições ao lado da esposa.

Assim foi captado Ben Affleck enquanto JLo solicitava o divórcio

Jennifer Lopez e Ben Affleck protagonizaram um dos casais mais comentados e criticados nos últimos anos devido aos gestos de desprezo e desinteresse que o famoso demonstrava em cada uma de suas aparições juntos.

Affleck causou preocupação entre seus fãs ao parecer ‘amargo’ e ‘descuidado’ durante seus anos de relacionamento com Jennifer, apesar de ela sempre parecer radiante, fazendo com que muitos considerassem que ele não era feliz ao lado dela.

Agora que ambos se mantiveram afastados por várias semanas, ele estreou um novo visual e foi visto sorrindo como não costumava ao lado da famosa. Dessa forma, ele confirmaria que a separação não foi um problema para ele, mas pelo contrário.

Enquanto a diva do Bronx comparecia às autoridades para dissolver seu casamento, Ben estava ao lado de sua ex-esposa Jennifer Garner e seus filhos no Japão para acompanhar sua filha mais velha, Violet, se instalar para seu primeiro ano de estudos na Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut.

ANÚNCIO

Da mesma forma, foi visto chegando em Los Angeles, onde foi visto sorridente descendo do avião.

"Ben Affleck parece estar de bom humor estes dias", "Agora parece feliz", "Ele está feliz ao lado de sua ex e seus filhos", "O divórcio lhe devolveu a felicidade", foram alguns comentários.

Apesar de a separação ter ocorrido há alguns meses, o casal teria continuado em contato devido ao vínculo que estabeleceram como família junto com seus filhos.