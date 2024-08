Mansão de JLo e Ben Affleck está à venda, custo diário de iluminação chega a mil dólares

Enquanto passam pelo divórcio final, Jennifer Lopez e Ben Affleck colocaram sua mansão luxuosa à venda, após meses de rumores de separação entre o famoso casal de Hollywood.

ANÚNCIO

Dois anos após seu casamento na Geórgia, a cantora de ‘On The Floor’ e o ator de Batman decidiram encerrar seu relacionamento, que havia sido reacendido após um romance no início dos anos 2000. De acordo com informações do TMZ, JLo entrou com o pedido de divórcio ela mesma no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles em 20 de agosto, com uma data de separação definida em 26 de abril de 2024.

Como é a mansão de Jennifer Lopez e Ben Affleck?

O site Zillow publicou fotos da mansão de Beverly Hills do ex-casal, que agora está à venda após o pedido de divórcio. O preço de venda é de 68 milhões de dólares, sem incluir os 1.100 dólares diários em impostos, conforme relatado pelo The New York Post.

A casa de 38.000 pés quadrados, chamada Crestview Manor, fica em uma propriedade de cinco acres. Possui um plano de piso aberto, vistas para a montanha, uma grande piscina, uma garagem para 12 carros, estacionamento para 80 veículos, uma cabine de vigilância com dois quartos, um sótão de hóspedes separado de 1.500 pés quadrados e um complexo esportivo coberto que inclui uma academia de última geração, um ringue de boxe e uma quadra de pickleball.

Por isso, custará aos novos proprietários mais 1.000 dólares por dia apenas para manter as luzes acesas.

A mansão foi construída em 2000 e tem 12 quartos e 24 banheiros, o que significa dois banheiros por quarto. Apenas um dos 24 banheiros contém uma banheira tradicional e um chuveiro a vapor.

A casa tem um imposto anual estimado de um pouco mais de 400 mil dólares e uma taxa mensal da comunidade de apenas 667 dólares.