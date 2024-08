Kate Middleton começa a sofrer mudanças devido à quimioterapia

O Príncipe e a Princesa de Gales participam do lançamento da pré-Campanha do BAFTA

Kate Middleton começou o 2024 com um dos maiores desafios de sua vida ao ser diagnosticada com câncer após uma cirurgia abdominal, situação que a levou a se afastar de seus compromissos como membro da realeza, por isso são poucas as vezes que ela apareceu publicamente.

A princesa de Gales refugiou-se em seu círculo familiar, enquanto o mundo inteiro reagiu à sua doença da pior maneira ao ser envolvida em críticas e especulações sobre sua verdadeira realidade, então ela preferiu se manter à parte para priorizar sua saúde.

São poucos os detalhes que o Palácio Real ofereceu sobre sua saúde, assim como a do rei Charles III, que também estaria combatendo o câncer assim como sua nora.

Kate Middleton e as mudanças que ela enfrentou devido à quimioterapia

Embora Kate Middleton tenha aparecido sorridente e saudável nas poucas aparições que fez, onde sua beleza chama a atenção mais uma vez, a verdade é que ela estaria passando por algumas mudanças em sua aparência devido às quimioterapias preventivas às quais tem sido submetida nos últimos meses.

Meios de comunicação internacionais têm se encarregado de decifrar algumas mudanças pelas quais a futura rainha da Inglaterra teve que passar, devido à queda de cabelo e pelos aos quais ela foi exposta devido ao tratamento.

As sobrancelhas dela têm sido um deles, pois ela teria feito um microblading para torná-las mais definidas após a queda que enfrentou. Essa técnica consiste em simular o crescimento natural do pelo por meio de pequenos traços tatuados, permitindo assim que Middleton mantenha sua aparência impecável, que tem sido elogiada desde o início de sua vida como membro da realeza.

As sobrancelhas não foram a única mudança à qual ela se submeteu, aparentemente, também teria decidido optar por cílios postiços para continuar mantendo um olhar cativante e profundo. Kate escolheu um design que realça sua expressão e lhe dá um ar de juventude.

Embora as mudanças com as quais ela tem lidado não sejam visíveis à primeira vista, a verdade é que a rainha continua enfrentando com grande resiliência esta doença que causou grande surpresa e preocupação entre seus seguidores, que temem que ela não consiga ser coroada como rainha da Inglaterra ao lado de seu marido, o príncipe William.

Foi em março de 2024 quando, Kate tirou um tempo para anunciar através de um vídeo a terrível situação que está enfrentando, depois de ficar ausente por vários meses, situação que causou uma onda de especulações.