“Estava cansada das humilhações”: reveladas as razões de JLo para se divorciar de Ben Affleck

A separação de JLo e Ben Affleck gerou vários comentários entre os fãs, pois eles eram um dos casais favoritos do público, e seu casamento durou apenas dois anos, após uma longa história de amor, por isso agora foram revelados os motivos que levaram a ‘Diva do Bronx’ à ruptura com o ator.

É importante notar que foi revelado que Jennifer foi quem solicitou o divórcio, pois ela não se sentia mais confortável com as atitudes que o intérprete de 'Batman' estava tomando.

Por que a JLo teria pedido o divórcio de Ben Affleck?

De acordo com fontes próximas ao Daily Mail, Jennifer Lopez ficou cansada das supostas humilhações causadas pelo ator.

"Jennifer disse que estava cansada de Ben a humilhar e esperou até o segundo aniversário porque queria que ele sentisse dor", garantiu a fonte.

No entanto, os seus esforços para magoar Ben Affleck aparentemente não teriam tido efeito, de acordo com outra fonte próxima do ex-casal.

“Mas não doeu nele. Ele permitiu que ela tivesse isso para não parecer o vilão. Seu casamento acabou há muito tempo e, no fundo, ela sabe disso”, disse outra fonte.