Vídeo de Meghan Markle falando espanhol na Colômbia deixou as redes sociais de boca aberta

Meghan Markle e o príncipe Harry estiveram em uma viagem internacional na Colômbia, país para onde chegaram em 15 de agosto após receberem o convite da vice-presidente e ministra da Igualdade e Equidade, Francia Elena Márquez Mina, conforme relatado pela Lecturas.

"Durante a sua estadia, o duque e a duquesa de Sussex irão me acompanhar em visitas em Bogotá e na região do Pacífico e na região do Caribe, em Cartagena e Cali, respectivamente", assim começava dizendo o comunicado oficial que confirmava a visita real.

Meghan Markle e Harry na Colômbia (Anadolu/Anadolu via Getty Images)

"Nesses lugares maravilhosos, eles terão uma oportunidade única de interagir com líderes, jovens e mulheres que representam as aspirações e vozes dos colombianos comprometidos com o progresso. Além dessas interações significativas, o duque e a duquesa descobrirão o rico patrimônio da Colômbia", acrescentava o anúncio da viagem. Uma aventura em que Meghan Markle surpreendeu a todos os presentes falando espanhol.

A duquesa de Sussex fez um discurso em espanhol fluente

Durante os primeiros dias na nação sul-americana, Harry e Meghan Markle visitaram o Colégio La Giralda, uma escola local em Bogotá, onde conversaram com as crianças da pré-escola. Promovendo a importância do bem-estar socioemocional dos menores, o casal brincou com quebra-cabeças, visitou o museu da memória histórica e demonstrou suas habilidades para falar espanhol, especialmente Meghan.

Por sua vez, Harry perguntava aos estudantes seus nomes e idades em espanhol e Meghan não queria se esquecer de Archie.

"Você tem a mesma idade que meu filho Archie!", Meghan falou em um espanhol perfeito para uma das crianças da sala.

Meghan Markle viveu em Buenos Aires e passou grande parte de sua vida em Madrid

Além disso, Meghan Markle fez um breve discurso em um espanhol fluente durante um dos eventos oficiais da viagem: “Olá, boa tarde. Gostaria de começar em espanhol porque estamos em seu país”, começou dizendo.

Uma rodada de aplausos interrompeu suas palavras antes de continuar: "Posso sentir este abraço da Colômbia e é incrível. Então, obrigada, muito obrigada, porque a cultura, a história, tudo é como um sonho. Esta viagem. Desculpe se meu espanhol não é tão perfeito porque o aprendi há 20 anos na Argentina. Mas estou tentando porque aqui estou sentindo esta comunidade e este é o melhor sentimento do mundo. Obrigada", disse Meghan Markle.

Meghan Markle aprendeu espanhol enquanto fazia um estágio em Buenos Aires e também estudou em Madrid, o que a ajudou a aperfeiçoar o vocabulário.