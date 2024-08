Sobrinha de Shakira revela o conselho que a cantora deu a ela, e sua semelhança física surpreende

Isabella Mebarak, sobrinha de Shakira, tem demonstrado que o talento em sua família é algo que não falta, já que depois de sua tia se tornar uma das cantoras latinas mais importantes dos últimos tempos, ela decidiu explorar seu talento como designer.

A jovem continua se destacando no mundo do entretenimento, depois de se tornar viral ao lançar uma coleção de roupas com a frase 'As mulheres não choram mais, as mulheres faturam', inspirada na Bizarrap Music Sessions #53, música de Shakira que se tornou uma das mais ouvidas devido à sua provocação a Gerard Piqué.

Enquanto a jovem designer está promovendo seu trabalho como artista, ela foi questionada sobre como é ser sobrinha da intérprete, revelando assim o melhor conselho que recebeu dela.

Este foi o melhor conselho que Shakira deu à sua sobrinha

Shakira tem demonstrado ao longo dos anos as razões que a levaram a se tornar uma das mulheres mais aclamadas da indústria musical latino-americana. Seu talento, versatilidade e capacidade de se reinventar ao longo dos anos permitiram que ela se mantivesse relevante, apesar de ter pausado sua carreira por mais de 10 anos.

Durante uma entrevista para a Univisión, Isabella foi questionada sobre como foi crescer sendo sobrinha de Shakira, além do conselho mais valioso que ela teria recebido.

"Uma vez eu perguntei a ela como ela se inspira, a inspiração não vem, você a busca, e mesmo que você não esteja inspirada, continue trabalhando porque isso chegará", disse.

Apesar de suas palavras, foi a grande semelhança da jovem com a artista que chamou a atenção dos internautas, pois afirmam que ela é idêntica a ela quando era jovem com seus cabelos pretos.

"É igualzinha a ela quando zero cirurgias e sem alisamentos", "Se parece bastante com a sua tia", "Assim era Shakira quando era jovem e não estava tingida", "É uma versão dela", foram alguns comentários.

A artista de 47 anos tem apoiado sua sobrinha não apenas exibindo suas camisetas, mas também comparecendo às suas exposições de arte, demonstrando o quão integrada ela está à sua família.

Embora Shakira seja filha única de William Mebarak Chadid e Nidia del Carmen Ripoll Torrado, ela tem nove meio-irmãos por parte de seu pai, com quem ela tem sido próxima em diferentes ocasiões.