“Queria casar-me comigo mesma”, Jennifer Lopez pensou em cancelar seu casamento com Ben Affleck

Dizem que todos temos um sexto sentido. Se for assim, o Jennifer Lopez não errou ao querer cancelar seu casamento com Ben Affleck. Se tivesse seguido sua intuição, talvez a artista não estivesse atualmente passando por um divórcio.

ANÚNCIO

A revista digital Quien relembrou as declarações da atriz e cantora durante a promoção do filme ‘Casamento Armado’ e em várias entrevistas. A ‘Diva do Bronx’ contou que enfrentou estresse pós-traumático durante seu noivado com Ben, tanto que pensou em cancelar seu casamento e fugir. Tinha muitas dúvidas.

O estresse foi devido ao choque de Jlo por reviver o romance que não pôde continuar com ele quase 20 anos atrás. No início dos anos 2000, o casal anunciou seu noivado, mas logo depois anunciaram sua separação. Em 2022, eles disseram sim, apostando tudo em seu relacionamento, mas a vida de casados só durou dois anos.

No final das contas, o medo do casamento era compreensível, já que antes de se casar com Ben, Lopez tinha se divorciado três vezes.

Jennifer Lopez, “tem que seguir a sua própria jornada”

Jennifer Lopez e Ben Affleck Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Outra fonte de estresse para Jennifer Lopez é que ela já se via seguindo sua vida sozinha, sem um parceiro. Em uma entrevista durante a promoção de ‘Casamento Armado’, ela disse que “estávamos em fases diferentes quando filmamos ‘Casamento Armado’. Isso é o que aprendi com este filme: passar os próximos anos onde o único que eu queria era me casar comigo mesma. Isso é no que mais me concentro em minha vida pessoal, essas são as coisas que realmente importam para mim”.

Em outra entrevista, ela expressou que "acredito que você tem que seguir sua própria jornada como pessoa e viver sua vida enquanto está sozinho. Talvez haja pessoas que nunca se casam ou algumas que se casam cinco ou seis vezes, não importa [...] Isso se trata de ser fiel a si mesmo e descobrir quem você é". Todos fazemos coisas certas, mas também cometemos erros, essa é a vida, é por isso que estamos aqui".

Existem crenças de que as decisões mais importantes na vida devem ser tomadas em paz, e que consideram esse sentimento como um indicativo de que você está seguindo o caminho certo. O casamento é uma dessas decisões, pois envolve conviver com outra pessoa e a possibilidade de formar uma família.

O transtorno de estresse pós-traumático, confessado por Jennifer Lopez, evidencia que ela não tinha paz em relação à sua decisão de se casar. A vida estava lhe dizendo que não era a decisão correta? Seja qual for a resposta a esta pergunta, o fato é que diante de todas as experiências, há sempre uma lição a ser aprendida. Qual terá sido a lição de JLo?