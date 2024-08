Meghan Markle, incomodada com o calor de Cali na Colômbia, fez um gesto engraçado que arrancou risos

Meghan Markle, esposa do Príncipe Harry, fala durante um fórum sobre mulheres afro e poder com a vice-presidente colombiana Francia Márquez, domingo, 18 de agosto de 2024, em Cali, Colômbia

Os duques de Sussex, o príncipe Harry e Meghan Markle, concluíram sua visita à Colômbia, na cidade de Cali, onde tiveram uma agenda neste domingo, 18 de agosto, que começou no Teatro Municipal, no fórum ‘Mulheres Afro e Poder’, onde compartilharam com líderes de diferentes lugares do país e dialogaram com jovens do bairro El Vallado, no distrito de Aguablanca.

No fórum, falaram a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, e Meghan Markle, juntamente com a presidente da Fundação Open Society. Para a duquesa de Sussex, o trabalho que ela realiza através da Fundação Archewell é feito como mãe e visa garantir que as meninas sintam que suas vozes estão sendo ouvidas e que todas as crianças estão sendo educadas para ouvi-las. "O mesmo vale para mulheres e homens adultos. Isso não é algo que possa ser responsabilidade apenas das mulheres. Trabalhamos incrivelmente juntos, como uma equipe, e meu marido é um grande exemplo do papel dos homens nisso, de capacitar as mulheres, permitindo que saibam que suas vozes são ouvidas, desde tenra idade até a idade adulta", afirmou.

Meghan Markle não aguentou o calor de Cali

No meio do fórum, a duquesa Markle, que estava no palco com a vice-presidente Francia Márquez, fez um ato que deixou os participantes do fórum entre risos.

Através de um vídeo compartilhado nas redes sociais, pode-se ver a duquesa Meghan Markle levantando-se da cadeira para ajustar o ventilador de modo que ficasse diretamente voltado para ela e assim poder se refrescar mais.

Este gesto causou risos entre os presentes, pois não o esperavam. “Mulheres ajudando mulheres”, disse a duquesa depois de se sentar novamente.