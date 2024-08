Halle Berry revela uma situação embaraçosa envolvendo Blake Lively

Halle Berry é uma das atrizes mais famosas de Hollywood e ao longo de sua carreira interpretou milhares de personagens, sendo um dos mais lembrados o de Tempestade, em ‘X-Men’.

ANÚNCIO

Recentemente foi lançado o filme ‘Deadpool & Wolverine’, que não só foi um sucesso, mas também contou com a participação e participações especiais de muitas celebridades como Jennifer Garner, Channing Tatum e Chris Evans.

Uma das atrizes que poderia ter estado no filme era Halle Berry com seu papel de Tempestade, já que ela a interpretou nos quatro filmes dos X-Men, e teria sido muito positivo para os fãs se ela estivesse. No entanto, não foi o caso.

Halle Berry conta a ‘desfeita’ que Blake Lively fez a ela

Durante uma recente entrevista, Halle Berry contou que Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds, teria a ignorado.

A famosa atriz contou que estava disposta a retomar seu papel de Tempestade no novo filme do Deadpool, mas não recebeu o convite formal por parte de Ryan ou dos produtores.

Berry destacou que Blake Lively falou com ela há algum tempo e perguntou se ela estaria disposta a atuar como Tempestade e ela disse que sim, mas o convite nunca chegou.

“O Blake me perguntou uma vez - nos encontramos em um desfile de moda de Marc Jacobs - e me disse: ‘Você estaria alguma vez no filme do meu marido como Tempestade?’ Eu disse: ‘Sim, se ele me pedisse’, mas ele nunca me pediu”, disse em uma entrevista recente.

ANÚNCIO

Isso gerou polêmica, pois afirmam que não faz sentido Blake ter perguntado isso à atriz, se não estava planejado, então dizem que foi um desrespeito da esposa de Ryan. No entanto, outros afirmam que Blake não teve culpa.

“Mas que feio o que ela fez”, “acho de muito mau gosto perguntar isso se não há intenção”, “não acho que tenha sido culpa de Blake, parece que ela tentou ajudar”, “acho que Blake no final não quis haha”, “não acredito que a esposa de Ryan tenha tido algo a ver”, “bem, eu acho que é uma grande desfeita ter perguntado e depois nada, pobre Halle”, foram algumas das reações nas redes sociais.

Atualmente, Blake se viu envolvida em uma polêmica depois de estrear o filme ‘É Assim Que Acaba’, pois, apesar de ter sido um grande sucesso, diz-se que teve problemas com seu co-protagonista Justin Baldoni e até vídeos foram divulgados.