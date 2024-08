Dakota Johnson apareceu com seu anel de noivado para descartar rumores de separação com Chris Martin

No meio de uma onda de rumores que afirmavam sua separação, Dakota Johnson reapareceu neste fim de semana usando seu anel de noivado após os rumores de separação com Chris Martin. A atriz de ‘Madame Teia’ saiu para se divertir com um grupo de amigos em Malibu, Califórnia, e apesar de ser um encontro informal, ela exibia em seu dedo anelar a joia que o cantor do Coldplay lhe deu ao pedi-la em casamento.

A primeira vez que vimos Dakota usando a joia, que é um anel de esmeralda e diamantes, avaliado em 500.000 euros, em seu dedo anelar foi em dezembro de 2020. No entanto, o noivado não foi confirmado até março de 2024. "Eles ficaram noivos há anos, mas não tinham pressa de se casar", confessou uma fonte próxima ao casal à People.

Como tem sido a história de amor entre Dakota Johnson e Chris Martin?

A atriz de ‘Cinquenta Tons de Cinza’ e o cantor começaram a namorar em 2017, mas passaram por uma crise no passado. Apenas recentemente, em junho, uma fonte próxima ao casal revelou que tinham tido “altos e baixos” em seu relacionamento, mas que tinham resolvido essas diferenças e que agora “estavam fortes e tinham saído fortalecidos”.

A última vez que vimos Martin e Johnson foi no início do verão, quando a atriz compareceu ao Festival de Glastonbury para apoiar o cantor de Fix You e sua banda Coldplay.

Em dias mais recentes, houve rumores de que estavam se separando, mas ao sair usando este anel, sem dúvida a atriz de 34 anos está enviando a clara mensagem de que ela e o músico de 47 anos ainda estão juntos. No mesmo dia em que as fotos foram tiradas, um representante da estrela da Marvel confirmou à revista People que o casal está “felizmente unido”.