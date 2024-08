Brad Pitt visita George Clooney na Itália enquanto Shiloh apaga oficialmente seu sobrenome

Brad Pitt foi visto recentemente na Itália, onde foi visitar seu amigo próximo George Clooney no Lago de Como. Esta aparição pública coincidiu com a notícia de que sua filha, Shiloh Jolie-Pitt, decidiu parar de usar o sobrenome de seu pai, optando por ser conhecida simplesmente como Shiloh Jolie.

No último fim de semana, Pitt foi visto chegando a Milão em um jato particular. De acordo com fontes do Page Six, o ator, de 60 anos, foi ouvido dizendo a um assistente no aeroporto de Linate que estava a caminho de encontrar Clooney e sua esposa, Amal, em sua vila no Lago de Como.

A fonte também mencionou que Pitt não estava acompanhado por sua amiga Ines de Ramon e estava vestido de forma casual com um chapéu bege, óculos aviador, uma jaqueta azul marinho, calças jeans e tênis. Acompanhado por uma equipe de segurança, Pitt passou rapidamente pelo controle de passaportes e dirigiu-se a um Range Rover que o aguardava, evitando os curiosos que se reuniram para vê-lo.

Testemunhas oculares descreveram a cena como um momento fugaz. Um dos guardas de segurança até se aproximou dos grupos de pessoas presentes para perguntar se tinham permissão para estar ali, enquanto Pitt atravessava rapidamente a área e desaparecia em questão de minutos. “Brad Pitt é como um fantasma!”, comentou uma das testemunhas, impressionado com a velocidade com que a estrela se movia. A visita de Pitt a Clooney não é surpreendente, uma vez que os dois têm sido amigos próximos por décadas.

Recentemente, ambos apareceram juntos na capa da GQ, num artigo que celebrava a sua longa amizade e colaboração em Hollywood. Ao longo dos anos, partilharam sucessos no grande ecrã e uma relação pessoal que se manteve sólida apesar dos altos e baixos da indústria cinematográfica. Enquanto Clooney desfruta da sua luxuosa Vila no Lago Como, Pitt continua a enfrentar desafios legais relacionados com a sua propriedade em França, o Château Miraval, que tem sido um ponto de conflito no seu divórcio de Angelina Jolie.