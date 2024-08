Você tem poucos dias para assistir: Netflix vai remover uma série de ficção científica “surpreendente”

The 100

No que resta de agosto, a Netflix buscará cativar seus milhões de assinantes com o lançamento de uma variedade de séries e filmes, como ‘Respira’, ‘KAOS’ ou ‘A Libertação’.

No entanto, também nas últimas semanas do mês, a plataforma removerá uma variedade de produções boas, incluindo uma série de sci-fi que a crítica definiu como "surpreendente".

Qual é a série de ficção científica que a Netflix vai remover em agosto?

Trata-se de ‘The 100′, uma série de drama e ficção científica pós-apocalíptica americana, criada por Jason Rothenberg, que foi transmitida pela rede The CW de 2014 a 2020.

Baseado livremente na saga literária de Kass Morgan, a trama se passa quase um século depois de uma guerra nuclear ter destruído o mundo, mas alguns sobreviveram por estarem em uma nave espacial.

Os líderes dos sobreviventes, que sobreviveram por três gerações, decidem enviar 100 jovens delinquentes à Terra para testar as condições com o objetivo de repovoar o planeta.

Os adolescentes então tentarão sobreviver num ambiente hostil, dividindo-se entre aqueles que concordam em continuar em comunicação com a nave e aqueles que querem recomeçar sem ela.

Ao mesmo tempo, no espaço, a batalha pelo poder político dentro da nave se intensifica ainda mais, levando os líderes a passarem por circunstâncias extremas e a tomarem decisões difíceis.

Elenco

Além de uma história intrigante, ‘The 100′ contou com um elenco composto por atores jovens e veteranos da televisão americana. Tais como os que apresentamos a seguir:

Eliza Taylor como Clarke Griffin

como Clarke Griffin Thomas McDonell como Finn Collins

como Finn Collins Bob Morley como Bellamy Blake

como Bellamy Blake Marie Avgeropoulos como Octavia Blake

como Octavia Blake Devon Bostick como Jasper Jordan

como Jasper Jordan Christopher Larkin como Monty Green

como Monty Green Lindsey Morgan como Raven Reyes

como Raven Reyes Richard Harmon como John Murphy

como John Murphy Eli Goree como Wells Jaha

como Wells Jaha Paige Turco como a Dra. Abby Griffin

como a Dra. Abby Griffin Henry Ian Cusick como Marcus Kane

como Marcus Kane Isaiah Washington como Thelonious Jaha

Episódios

A série tem exatamente 100 episódios divididos em sete temporadas.

Crítica

A primeira temporada de ‘The 100′ recebeu críticas geralmente positivas de especialistas em televisão. Robert Bianco, do USA Today, deu-lhe três estrelas de quatro como classificação final.

“Improva, aprofunda e vai mais longe do que ninguém poderia ter imaginado”, opinou. Tom Gliatto da People descreveu ‘The 100′ como “imaginativo, surpreendente e divertido: Lost para crianças”.

Enquanto isso, David Wiegand do SFGATE concluiu: “A complexidade dos personagens, os efeitos especiais e a atenção aos detalhes colocam ‘The 100′ bem na cadeia alimentar do canal CW”.

Por último, Brian Lowry da Variety esclareceu que "mesmo com algumas interpretações instáveis, há o suficiente acontecendo, incluindo algumas surpresas genuínas nos primeiros seis episódios, para manter o interesse".

Quando é que ‘The 100′ sairá da Netflix na América Latina?

A série será removida do catálogo da Netflix para a América Latina em 1º de setembro. Portanto, os espectadores têm poucos dias para assistir a todas as temporadas na plataforma.