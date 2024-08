Shakira exibiu corpão aos 47 anos e calou aqueles que diziam que ela parecia flácida

Shakira está se preparando para sua turnê Las Mujeres Ya No Lloran, que promete ser um grande sucesso e que milhares de fãs estão esperando.

A famosa compartilhou com seus fãs como ela se prepara para a turnê, mostrando parte de seu treinamento e ensaios para a turnê.

"A contagem regressiva para a minha turnê começou e oficialmente estamos na temporada de ensaios! 💃 Mal posso esperar para levar a energia ao palco e ver todos vocês!", escreveu a cantora ao lado de imagens em que veste leggings, camiseta e tênis.

No entanto, um detalhe chamou a atenção e foi a sua bunda, pois afirmam que parece até melhor do que a de Jennifer Lopez.

Em uma das imagens, Shakira aparece de costas usando leggings rosa e uma camiseta preta, chamando a atenção.

Esta imagem encantou os fãs, que a encheram de elogios.

"Uau, ela parece melhor que a JLo", "que bunda a da Shakira", "dá para ver que ela treina e se exercita", "a Shakira está ótima aos 47 anos", "ela venceu a JLo com esse bumbum", "e depois dizem que ela está flácida e se nota a flacidez, por favor", "que corpão a Shakira tem", "adoro como a Shakira está bem, os anos não passam por ela", "nem as de 20 anos estão tão bem", e "que corpão essa mulher tem, não parece ter 47 anos", foram algumas das reações nas redes.

Shakira (@shakira/Instagram)

Há alguns dias, a cantora foi criticada depois de ser vista fora do estúdio de música usando leggings e parecendo natural. No entanto, com essas fotos, ela mostrou que está melhor do que nunca e que os anos não passaram por ela, calando todos aqueles que a criticavam e diziam que ela estava "flácida".

Aos 47 anos, Shakira continua arrasando e triunfando na música, com sua turnê, suas músicas, seu álbum e até mesmo como modelo, sendo o rosto de diferentes marcas.