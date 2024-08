Os seis anéis de noivado de Jennifer Lopez: o mais caro ultrapassa um milhão de dólares

(Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP)

ARCHIVO - Jennifer Lopez y Ben Affleck se besan en el estreno de la cinta "The Last Duel" durante el Festival de Cine de Venecia, en Italia, el 10 de septiembre de 2021. (Foto por Joel C Ryan/Invision/AP, Archivo)

Jennifer Lopez, a icônica atriz e cantora, é conhecida tanto por seu talento multifacetado quanto por sua impressionante coleção de anéis de noivado. Ao longo dos anos, a Diva do Bronx recebeu seis anéis de noivado que não só eram bonitos, mas também extraordinários em valor e design, cada um simbolizando um capítulo diferente em sua vida amorosa.

ANÚNCIO

1. Ojani Noa (1997):

O primeiro anel de noivado de Jennifer Lopez veio das mãos do empresário cubano Ojani Noa, com quem se casou em 1997. Este anel, avaliado em US$ 100 mil, era um diamante clássico, refletindo o início de seu caminho rumo à fama. Embora seu casamento tenha durado apenas um ano, o anel marcou o início de uma série de compromissos notáveis.

Jennifer Lopez e Ojani Noa (Agencias)

2. Cris Judd (2001):

Em 2001, Lopez ficou noiva de seu então dançarino de apoio, Cris Judd. Desta vez, ela recebeu um anel com um diamante em corte esmeralda, avaliado em seis dígitos. Seu casamento, embora curto, deixou uma marca na vida da cantora, mostrando sua preferência por joias de grande elegância.

Jennifer Lopez e Cris Judd (Agencias)

3. Ben Affleck (2002):

No primeiro compromisso com o ator, ela recebeu um diamante rosa de Harry Winston de 6,10 quilates.

4. Marc Anthony (2004):

Após o rompimento com Affleck, Lopez iniciou um relacionamento com o cantor Marc Anthony, que a pediu em casamento com um diamante azul de 8,5 quilates da Harry Winston. Eles se casaram em 2004 e sua união durou até 2011. Este anel, com sua cor chamativa, foi mais um exemplo do gosto de Lopez por joias únicas e luxuosas.

Jennifer Lopez e Marc Anthony (Agencias)

5. Alex Rodriguez (2019):

Em 2019, Alex Rodriguez propôs casamento a Lopez com um impressionante diamante de corte esmeralda de 10 a 15 quilates, avaliado entre US$ 1 e US$ 5 milhões. Embora o noivado tenha terminado em 2021, este anel continua sendo um dos mais deslumbrantes na coleção da cantora.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez (Agencias)

6. Ben Affleck (2022):

Em 2022, após retomar seu relacionamento com Ben Affleck, Lopez anunciou seu segundo noivado com o ator, desta vez com um raro diamante verde, sua cor da sorte. Este anel, mais raro e significativo que o primeiro, é uma joia que reflete não apenas seu amor renovado, mas também sua evolução pessoal.