“O destino dela era estar sozinha”: a razão pela qual JLo quis fugir do seu casamento com Ben Affleck

JLo confessou que pensou em fugir do casamento e noivado com Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck voltaram a ser protagonistas das manchetes, desta vez devido ao recente pedido de divórcio feito pela atriz em 20 de agosto de 2024. Depois de se casarem em uma emocionante cerimônia em 2022, a separação foi finalizada em 26 de abril deste ano, confirmando os rumores de crise que os perseguem há meses.

Esta era a segunda oportunidade que se davam em sua história de amor, pois estiveram perto de se casar no início do milênio e terminaram seu romance devido à pressão da imprensa, levando-os a seguir suas vidas separadamente com outros parceiros e filhos no meio, até sua reconciliação 17 anos depois.

No entanto, JLo confessou que chegou a pensar em fugir de seu casamento e noivado com Ben Affleck

Durante as filmagens de ‘Casamento Armado’, a diva do Bronx refletiu sobre sua vida e seu futuro. Em várias ocasiões, a cantora se sentiu tentada a cancelar seu casamento com Affleck. “Estávamos em fases diferentes quando filmamos Casamento Armado”, confessou.

Este momento de introspeção levou-a a questionar se realmente desejava estar comprometida ou se, em vez disso, o seu destino era permanecer sozinha. "Acho que é isso que aprendi com este filme, seguir os meus próximos anos onde o único que queria era casar comigo mesma", continuou a artista.

A revelação de que em um momento considerou fugir do casamento causa um grande impacto, refletindo suas lutas internas. Em parte, isso se deve ao fato de ter confessado ter experimentado estresse pós-traumático nesse primeiro compromisso fracassado.

Com 53 anos, a cantora convenceu-se de que um novo casamento poderia ser arriscado, dada a influência do fracasso em sua vida e na de seus filhos. Ela simplesmente não queria ter o coração partido novamente. Quando se reencontrou com Affleck, não podia acreditar em toda a sorte que estava tendo neste momento de sua vida, sem imaginar que apenas dois anos depois viria outro divórcio.