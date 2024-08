JLo reaparece com um vestido impactante após a viagem de Ben ao Japão para ver Jennifer Garner

Os rumores continuam crescendo dia a dia em tudo relacionado a Jennifer Lopez e Ben Affleck. O casal não está passando por um bom momento e as especulações sobre um divórcio estão aumentando, enquanto continuam dando sinais públicos de que estão separados.

Nesse sentido, o casal não comemorou junto o aniversário nem o aniversário de JLo. No entanto, a Diva do Bronx compareceu à celebração de um novo ano de vida do ator, mas ficou apenas 30 minutos na festa e não foram vistos juntos.

E os rumores persistem depois que o People informou que Affleck arrumou as malas e foi para o Japão para se encontrar com sua ex-esposa, Jennifer Garner. Lá, a atriz está há alguns dias, sendo acompanhada pelos três filhos do ex-casal: Violet, Fin e Samuel.

O que JLo está fazendo enquanto Ben está no Japão?

A viagem do ator para o país asiático surpreendeu a todos, apesar de sempre ter sido demonstrada a boa relação que ele mantém com Garner.

Nesse aspecto, a atriz também foi uma das convidadas no aniversário do ator, onde foi vista animada e relaxada, cumprimentando os paparazzis em sua chegada e sendo uma das pessoas que mais tempo permaneceu na celebração.

Enquanto isso, Ben Affleck e Jennifer Garner passam um tempo com seus filhos no Japão, os olhares se voltaram para Jennifer Lopez.

A JLo acabou de reaparecer caminhando por Los Angeles ao lado de sua filha Emme, mas um detalhe chamou a atenção de todos: o visual que ela usava.

A atriz e cantora foi vista com um deslumbrante e decotado vestido preto, parecendo espetacular. Por isso, em redes sociais, muitos apontaram que se trataria de um novo "vestido de vingança" dela, referindo-se a tudo o que está enfrentando em seu relacionamento com Ben.