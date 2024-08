Final de ‘Como Se Fosse a Primeira Vez’ ia ser diferente: mistura de doce e amargo para Henry e Lucy

O ano era 2004 quando ‘Como se fosse a primeira vez’ chegou às telas de cinema em todo o mundo. Não demorou muito após a sua estreia para que o filme se tornasse um sucesso de bilheteria e um clássico instantâneo.

ANÚNCIO

Desde então, passaram-se mais de duas décadas em que a história de Henry e Lucy permaneceu gravada na memória e no coração dos amantes do popular gênero cinematográfico.

No entanto, algo que poucos sabem é que o romance entre o biólogo marinho e a professora de arte com amnésia anterógrada ia ter um final muito diferente do que vimos na comédia romântica.

Qual era o final original do filme ‘Como Se Fosse a Primeira Vez’?

Drew Barrymore, que co-estrelou o adorável filme com Adam Sandler, revelou recentemente vários detalhes sobre o desfecho original do filme em seu programa, The Drew Barrymore Show.

De acordo com a intérprete, no rascunho original da produção, Lucy pede a Henry que vá embora e siga com sua vida sem ela ao seu lado. Ele acaba aceitando o pedido e se despede.

No entanto, mais tarde ele retorna e encontra a jovem em um restaurante, cumprimentando-a dizendo: "Olá, eu sou Henry". Sem dúvida, este é um desfecho muito mais agridoce para eles.

Segundo a atriz, essa conclusão mais sóbria teria deixado o público com um sentimento muito diferente do que aquele que foi deixado pela versão exibida nas telonas há 20 anos atrás e que todos nós lembramos.

ANÚNCIO

Como Se Fosse A Primeira Vez (Darren Michaels /Columbia Pictures)

É importante destacar que houve mais de uma proposta para o final. O diretor Peter Segal revelou em uma entrevista que havia uma versão em que Lucy acordava sob um mural pintado por ela mesma.

"Este final é muito diferente da versão do roteiro original, onde Lucy acordava na cama e imediatamente olhava para um mural no teto que contava a história de seu acidente e sua vida desde então. Enquanto seus olhos se moviam da esquerda para a direita, ela se virava para ver Henry deitado ao seu lado na cama, e nesta versão, eles não tinham filhos", contou à Entertainment Weekly.

"Este era um mural que ela pintou que, ao contrário do mural na garagem de seu pai, que eles pintavam por cima todos os dias para que tivesse uma tela em branco para trabalhar, este Henry deixou para que, ao acordar de manhã, pudesse ver uma linha do tempo pictórica do seu último dia para reintroduzi-la", detalhou na conversa publicada em 2019.

"Então, quando terminava de se deslocar com os olhos da esquerda para a direita, ela se fixava em Henry, e ao contrário do que acontecia antes no filme, quando acordava na cama com ele e ele era um estranho novamente e ela gritava e tinha uma reação, era uma forma de reintroduzi-la em sua vida novamente", revelou.

Como Se Fosse A Primeira Vez (Darren Michaels /Columbia Pictures)

No entanto, como sabemos, esta versão também foi descartada pelo final feliz que conhecemos, que acaba sendo um dos favoritos de Segal em toda a sua carreira cinematográfica.

“E pensamos que estava tudo bem, mas não foi até surgir a ideia de completar a viagem de Henry e vê-lo realizar seu sonho de estudar morsas em seu habitat natural, que surgiu a ideia de, bem, ‘e se Lucy, seu pai e seu filho estivessem lá com ele?’ E isso me pareceu realmente emocionante. O mais difícil nos filmes é criar um bom começo e um bom final, e se você tem isso, tem uma chance, e acredito que, até hoje, é o melhor final de qualquer filme que tenha feito”, concluiu.

Se não se lembra, no corte final, Lucy acorda em um barco no Alasca e encontra um vídeo intitulado ‘Bom dia, Lucy’ que resume sua história com Henry, com quem agora é casada e tem uma filha. Dessa forma, a trama se fecha de maneira satisfatória e otimista.