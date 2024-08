Adam Sandler reaparece com sua esposa e ela surpreende por sua semelhança com Jennifer Aniston

Adam Sandler retornou às telas com seu stand-up ‘Adam Sandler: Love You’, que será uma produção da Netflix. Recentemente, ele compareceu ao lançamento da produção ao lado de sua esposa Jackie Titone e tem dado o que falar.

O ator voltou ao stand-up após seis anos afastado desses projetos e promete se tornar um dos favoritos por ser um dos atores de comédia mais queridos dos últimos tempos.

Embora Sandler tenha causado uma grande impressão pela sua maneira peculiar de se vestir, durante a sua chegada à estreia, ele contou com a companhia da sua parceira, que também chamou a atenção por um detalhe específico.

A esposa de Adam Sandler é comparada com Jennifer Aniston

Jackie e Adam Sandler se estabeleceram como um dos casais mais estáveis de Hollywood, estando casados há mais de 20 anos e tendo duas filhas: Sadie e Sunny, que estão começando a construir suas carreiras no mundo da atuação.

A recente aparição da atriz também causou grande surpresa entre alguns internautas, pois enquanto posava com seu marido usando um vestido preto curto com decote em V e alças finas, juntamente com sandálias baixas, muitos notaram uma grande semelhança com Jennifer Aniston, que estrelou vários filmes com o ator e também é uma de suas grandes amigas.

Os comentários de comparação não faltaram, ao vê-los posar no tapete vermelho da estreia, não pôde evitar sentir que estavam olhando para a mesma Rachel Green de Friends.

"Por um momento pensei que estava vendo a Jennifer Aniston...", "OMG é a sósia da Jennifer Aniston", "Acho que ele procurou uma esposa quase idêntica à sua amiga Jen", comentaram alguns usuários.

Aniston tornou-se parte da família de Adam devido ao relacionamento próximo que eles construíram após compartilharem em diferentes sets de gravação, sendo assim, ambas as mulheres foram vistas compartilhando desde a intimidade de seus lares.

Enquanto sua esposa recebia muitos elogios por sua semelhança com Aniston, Adam era duramente criticado por aparecer na estreia com um visual bastante confortável, mas sem elegância alguma, levando muitos a afirmarem que parecia ter acabado de sair da academia.

E se algo não importa para Sandler é a moda, por isso decidiu aparecer com uma calça Adidas vermelha com listras brancas e uma camiseta de verão amarela.